Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Fuentes policiales confirmaron a La Opinión Austral que hallaron a CC, la niña de 5 años que supuestamente permanecía desaparecida desde el 27 de marzo en Río Gallegos. El caso había generado una fuerte movilización de las fuerzas de seguridad y una amplia difusión en redes y canales oficiales.

La menor figuraba en el sistema de personas extraviadas y su búsqueda se intensificó bajo la consigna #TeEstamosBuscando, lo que permitió visibilizar el caso en toda la provincia.

La niña estaba con su padre

Según pudo saber La Opinión Austral, la niña se encontraba junto a su padre desde el viernes. La situación se dio en un contexto de inminente intervención de la Secretaría de Niñez, que debía garantizar los derechos de la menor.

De acuerdo a la información recabada, el progenitor no se puso inicialmente a disposición de las autoridades con el objetivo de evitar una posible restricción en el contacto con su hija.

Intervino la Secretaría de Niñez

Tras la difusión pública del caso y la presión social generada por la búsqueda, el hombre se dirigió finalmente a la Secretaría de Niñez. Allí se avanzó con las actuaciones correspondientes para resguardar a la menor y evaluar su situación.

Las autoridades priorizaron el bienestar de CC y activaron los protocolos previstos para este tipo de casos.

Tres días de intensa búsqueda en Santa Cruz

Durante el tiempo en que se desconocía el paradero de la niña por parte de las autoridades estatales, la Policía de Santa Cruz desplegó un operativo de búsqueda y solicitó la colaboración de la comunidad. La difusión incluyó detalles clave sobre la vestimenta de la niña y canales oficiales para aportar información.

El caso mantuvo en vilo a Río Gallegos y puso en alerta a organismos provinciales, que trabajaron de manera coordinada hasta lograr el hallazgo.

El caso quedó bajo evaluación de las autoridades

Con la aparición de la niña, las autoridades avanzan ahora en la evaluación integral de la situación familiar. La intervención de la Secretaría de Niñez busca garantizar los derechos de la nena y determinar las medidas a seguir. El caso quedó bajo la órbita de los organismos competentes, que continúan con las actuaciones correspondientes.