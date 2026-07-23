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Una perra en gravísimo estado de salud fue encontrada en el barrio 499 de Río Gallegos y ahora solicitan la colaboración de la comunidad para conseguirle un lugar seguro donde pueda recuperarse. Quienes la auxiliaron explicaron que solo pueden brindarle resguardo de manera provisoria.

El caso se conoció a través del grupo de Facebook “Amigos de 4 Patas, Río Gallegos“, donde publicaron un pedido de ayuda urgente para encontrar un hogar de tránsito o una familia dispuesta a hacerse cargo del animal.

Según relataron las personas que la rescataron, la perra tendría propietario y habría permanecido durante un largo tiempo en condiciones de extremo abandono. Hasta el momento, no trascendió si existe una denuncia formal por maltrato.

Quienes la rescataron le brindan alimento y refugio de manera provisoria.

Las fotografías difundidas muestran un cuadro de desnutrición severa y un evidente deterioro físico. Además, indicaron que habría tenido crías recientemente.

La situación ocurre en medio de la alerta por frío extremo que afecta a la capital santacruceña, con una sensación térmica que llegó a los -20 °C, un escenario que incrementa el riesgo para el animal.

Las imágenes reflejan el delicado estado de salud del animal.

Actualmente recibe alimento y un resguardo temporal, aunque quienes la tienen aclararon que no pueden alojarla por mucho tiempo. Por ese motivo, reiteraron el llamado a la solidaridad para conseguir cuanto antes un espacio donde reciba los cuidados que necesita.

¿Cómo denunciar maltrato animal?

En Argentina, la Ley 14.346 establece penas de prisión de 15 días a 1 año para quienes maltraten o agredan a un animal. Entre los actos considerados maltrato figuran no alimentarlos adecuadamente o someterlos a un trabajo excesivo; y como crueldad, prácticas como la vivisección o las mutilaciones.

Para denunciar estos hechos se puede acudir a la comisaría más cercana, a la fiscalía o UFI (Unidad Funcional de Instrucción) y también al Juzgado de Instrucción. Otra opción es comunicarse al 911. Es fundamental aportar detalles precisos del hecho, el lugar, la fecha y, de ser posible, fotos o videos como prueba.