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Una pequeña perrita de pelaje negro y apenas tres meses, bautizada Morita, fue hallada este sábado en el basural de Río Gallegos y lucha por su vida.

La situación fue dada a conocer por la agrupación proteccionista “Valentín en cada Huella”. Según precisaron sus integrantes, tras recibir el aviso sobre la cachorra en el vaciadero, la encontraron en un “estado devastador“.

Morita tiene apenas tres meses y pelea por sobrevivir.

En redes sociales, desde el grupo señalaron que está deshidratada, desnutrida y anémica: “Su cuerpito no da más. Ahora está internada, con suero, luchando y nosotros esperando que pueda pasar la noche, les pedimos que manden buenas energías para Morita”.

Asimismo, denunciaron: “No entendemos cómo alguien puede hacer algo así. Ella quiere vivir y nosotros no la vamos a soltar, la dejamos con un peluchito para que no se sintiera sola. Morita tiene que saber lo que es el calor de un hogar y el amor de una familia”.

La encontraron deshidratada, desnutrida y anémica.

En ese sentido, “Valentín en cada Huella” indicó que quienes deseen colaborar con los gastos de su tratamiento pueden hacerlo mediante el alias valentin.huellitas o, simplemente, replicando la publicación: “Compartiendo ya estás ayudando muchísimo”.

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