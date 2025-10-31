Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Con motivo de Halloween, el Grupo La Opinión Austral organizó un concurso de disfraces. Decenas de pequeños —y algunos no tan pequeños— se animaron a participar y enviaron sus fotos luciendo sus mejores atuendos terroríficos, tiernos y creativos.

Las fotografías fueron publicadas en la cuenta de Instagram de La Opinión Austral.

Los ganadores de esta edición fueron Xiomara, Uriel, Sabrina e Iara, Agustín, Andrés y Emma, quienes con sus sonrisas, maquillaje y personajes conquistaron al público.

Agustín, con su disfraz de Juanín de 31 minutos; Uriel Román, que participó con su disfraz de Willy Wonka; Xiomara, caracterizada de Catrina; Emma, con un tradicional disfraz de bruja; Andrés, el caballero rugiente del videojuego Deltarune y Sabrina e Iara, disfrazadas como personajes de La Monja, fueron quienes recibieron más “me gusta” y comentarios en las fotos publicadas.

De esta manera, se llevaron como premios las calabazas llenas de golosinas que el Grupo La Opinión Austral preparó especialmente para la ocasión. ¡Que lo disfruten!

1 de 6 | Xiomara. Foto: José Silva/La Opinión Austral 2 de 6 | Uriel. Foto: José Silva/La Opinión Austral 3 de 6 | Iara. Foto: José Silva/La Opinión Austral 4 de 6 | Emma. Foto: José Silva/La Opinión Austral 5 de 6 | Andrés. Foto: José Silva/La Opinión Austral 6 de 6 | Agustín. Foto: José Silva/La Opinión Austral