“Helados Tito” reducirá su horario de atención a partir del 15 de enero. Según indicaron desde la icónica heladería de Río Gallegos, la medida responde a “la difícil situación económica actual del país”.

A través de las redes sociales del negocio que abrió sus puertas en 1965, se precisó que a partir del próximo lunes el horario de apertura ya no será a las 9:00, sino a las 12:00. “Esperamos sepan comprender y confiamos que se pueda normalizar lo antes posibles…los esperamos!!!”, indicaron en el posteo.

Tras darse a conocer esta importante noticia, un móvil de La Opinión Austral acudió a la “Helados Tito“, que funciona desde 1979 en Corrientes y Zapiola, para dialogar con Cecilia García Castro, segunda generación de los dueños del imperio de helados artesanales santacruceños.

Cecilia indicó que el cambio de horario es “por razones de fuerza mayor, por cuestión de personal y de insumo”. A propósito, dijo: “Muchos proveedores no nos entregan mercadería o nos venden sin saber a cuanto por especulaciones del dólar, entonces se hace muy difícil y complicado trabajar de esa manera”.

En ese sentido, explicó que este cambio tiene como propósito “no trasladar costos que se nos hacen muy complicados a todo lo demás”, al tiempo que destacó que “la metería prima básica para nosotros es la crema, leche y azúcar, lo que más sube”.

Por esa razón, comentó que desde el 15 de enero abrirán a partir de las 9:00 y cerrarán a la 1:00 de la madrugada de lunes a jueves y a las 2:00 los viernes, sábados o días previos a feriados. “Siempre papá fue un luchador y emprendedor. La idea es seguir, defender todo esto, poner toda la actitud y ganas para salir una vez más adelante y acompañar la situación y que la gente acompañe, tiene que ser mutuo”, dijo la hija de Eduardo “Chiqui” García, el histórico comerciante que perdió la vida en junio a sus 75 años.

En cuanto a la falta de mercadería, Cecilia señaló que es una problemática que comenzó a notarse “hace unos 5 o 6 meses. Nosotros usamos una marca específica de azúcar que no entregaban, entonces teníamos que pagar locuras por un kilo, lo mismo con la crema. Todo es muy costoso y ahora viene cada vez peor”.

Además, re refirió al espacio que posee la empresa en Zona Franca y lamentó: “Los contratos son en dólares y el dólar oficial se fue al doble, con lo cual los costos fijos ahí también se fueron al doble y no es lo que debería ser”.

Reconoció que el negocio en dicho predio comercial “hay que ver como se puede sostener porque son costos altísimos y es imposible” y añadió: “Lo que se invirtió no lo vamos a recuperar nunca”.

En ese mismo tenor, expresó que se registró una menor clientela en el último tiempo, sobre todo para las fiestas de fin de año: “El 24 y el 31 de diciembre se notó una baja y en enero, aunque no es el fuerte del mes, está más bajo que otras veces. Por eso la decisión del cambio de horario, entre el aumento en la nafta y los costos de todo, la gente no sale tanto a pasear”.

Consultada acerca de los precios de los helados, en un marcado contexto inflacionario, manifestó que “tratamos de modificarlos una vez al mes”. No obstante, subrayó que “entendemos que no todo el mundo puede darse el gusto, tratamos de ser razonables, que no sea tan impactante par el bolsillo”.