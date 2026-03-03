Hierromad reafirma su compromiso de producir y comprar en Santa Cruz en la Expo Rural de Río Gallegos

La empresa Hierromad Santa Cruz participó activamente en una nueva edición de la Expo Rural de Río Gallegos, reafirmando su compromiso con el desarrollo productivo, la industria local y el crecimiento de la provincia de Santa Cruz.

Wilson Woodley, Gerente General, destacó el excelente nivel de organización del evento y felicitó especialmente a toda la nueva conducción directiva de la Sociedad Rural de Río Gallegos, reconociendo el compromiso y el trabajo realizado para el éxito de esta edición. En ese sentido, agradeció particularmente a su presidenta, la Sra. Alejandra Suárez de Solar, y a la Secretaria Ejecutiva, Sra. Liliana Fernández, por la dedicación demostrada, extendiendo también su saludo al público en general, expositores y cabañeros que, año tras año, fortalecen la identidad ganadera de la región y proyectan la calidad genética santacruceña a nivel nacional e internacional.

Auspicio y reconocimiento al Gran Campeón

En el marco de la exposición, Hierromad Santa Cruz junto a Acindar auspiciaron y premiaron al Gran Campeón Carnero Joven, distinción que recayó en la Cabaña Coy Aike, propiedad del Sr. Brian Watson, cliente y amigo de la empresa.

El reconocimiento simboliza no solo el acompañamiento al esfuerzo y la excelencia productiva, sino también el vínculo de confianza que Hierromad mantiene con el sector rural, apoyando a quienes invierten y trabajan por el futuro de la ganadería patagónica.

Acompañamiento de marcas líderes

Alfredo Gonzales y Mariano Amerio atendiendo a los amigos clientes

También nos acompañaron Wilo Argentina y Ñuke, PyME argentina nacida alrededor de 2005 en Caseros, Buenos Aires. En el stand, los ejecutivos de venta Alfredo González y Mariano Amerio compartieron la historia de la marca, destacando que nació con un fuerte compromiso social al detectar, junto al INTI, la necesidad de calefacción eficiente en comunidades mapuches de Neuquén, desarrollando estufas multifunción que combinan calefacción y cocina.

Compromiso con el “Compre Santa Cruz”

Durante la Expo, la empresa puso en valor su firme decisión de impulsar el “Compre Santa Cruz”, apoyando la industria y el trabajo local. En este sentido, Hierromad promueve la comercialización de puertas fabricadas íntegramente en Río Gallegos, generando empleo santacruceño y abasteciendo a toda la Patagonia y a la República hermana de Chile.

Una empresa integrada a la comunidad

La presencia institucional, el acompañamiento a los productores y el respaldo a la industria local consolidan a Hierromad Santa Cruz como una empresa profundamente integrada a la comunidad, convencida de que el desarrollo se construye en conjunto.