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Conmemorando el natalicio del veterano de guerra Fernando Alturria, este lunes en la plaza que lleva su nombre tuvo lugar un acto para honrar su memoria y ejemplo que dejó a la comunidad.

Durante el homenaje, organizado por el Departamento Héroes de Malvinas del Municipio de Río Gallegos junto a la Asociación Centro de Veteranos de Guerra de Malvinas “José Honorio Ortega”, se realizó el descubrimiento de una placa.

Acompañaron el acto, hijos, hijas, nietos y nietas de Alturria, Sonia Cárcamo, madre del soldado José Honorio Ortega, veteranos de guerra y vecinos.

“Es un día muy emotivo”, expresó José Ruiz, veterano de guerra de Malvinas, a La Opinión Austral. Foto: Leandro Franco/La Opinión Austral

“Ha sido un acto hermoso, muy lindo, él hizo mucho por malvinizar, se puso en sus hombros la causa Malvinas y la llevó hasta el último momento y hoy la comunidad de Río Gallegos tiene la obligación de hacer estas cosas por los veteranos, principalmente por Fernando”, expresó José Ruiz a La Opinión Austral.

“Hoy es un día muy emotivo, es el día de la escarapela y tenemos el descubrimiento de la placa en el día de su cumpleaños, es sumamente emotivo para nosotros. Con la causa Malvinas, él ha sido un fuerte luchador y por eso estamos todos acá hoy”, agregó.

En el día del natalicio de Fernando Alturria se llevó adelante un acto en la plaza que lleva su nombre. Foto: Leandro Franco/La Opinión Austral

“Nos emociona muchísimo tanto reconocimiento por mi papá, por mi mamá, ellos dedicaron su vida a malvinizar, más allá de entregar su vida por la patria (en la guerra), él se encargó de entregar su vida a seguir malvinizando. Nosotros vimos como mi papá malvinizaba muchas veces dejando de lado cuestiones de la vida cotidiana, relegando tiempo de familia para seguir malvinizando y ayudar a los demás“, manifestó Yanina, la hija mayor de Fernando Alturria, a La Opinión Austral.

“Estamos cosechando todo el fruto que sembró, todo este amor malvinero, lo vemos reflejado en todo el amor que tienen muchos vecinos, los mismos veteranos en reconocer todo el trabajo que él hizo”, agregó.

(De izq. a der.) Yanina y su hijo Ignacio, Nahuel, Carolina y su hija Jazmín, y Emmanuel. A la derecha, Celeste, la malvinerita, amiga de Fernando Alturria. Foto: Leandro Franco/La Opinión Austral

Ha pasado menos de un año del fallecimiento de Fernando Alturria, acaecido el 26 de julio pasado en la capital provincial. “Lo extrañamos, nos hace mucha falta, estamos muy orgullosos de todo lo que hizo en vida y que ahora también se está reconociendo”, expresó.

Los valores

En cuanto a las conversaciones que tenían en familia, recordó que su padre hablaba mucho de sus soldados.

“Cuando fue a Malvinas era cabo y tenía a cargo soldados. Nos contaba mucho del miedo y del compañerismo. Siempre resaltó mucho los valores que ya tenía, los reivindicó en la guerra y después, los siguió manteniendo y nos los transmitió a nosotros: el compañerismo, la lealtad, el amor a la patria. Cada anécdota que nos contaba terminaba de la misma manera que pudo sobrevivir a la guerra gracias a esos valores. Contaba que cualquier situación con la que se encontraban la enfrentaban con el fin de volver a casa junto con sus compañeros. El saber que había que seguir adelante y que con un otro, íbamos a poder sortear cualquier obstáculo que tuviéramos”.

“Nosotros nos quedamos con esos valores que nos transmitió en el día a día y que pudo rescatar, a pesar del horror que fue la guerra, para luego poder vivir una vida mucho más feliz”, valoró.

El acto contó con un amplio acompañamiento y en este sentido, Yanina sostuvo: “Río Gallegos es la ciudad más malvinera del país y esto se dio gracias al trabajo de mi papá y de todos los veteranos. En las vigilias y en los actos del 2 de abril, siempre estamos muy acompañados, vemos que todo el sacrificio que él hizo y la entrega que dio valió la pena“.

“Para nosotros era solamente nuestro papá y nos transmitió esta unión entre hermanos, de siempre estar incondicionalmente, pero trascendió a nuestra familia, trascendió a la comunidad, lo único que recibimos palabras de cariño, aliento y mucho acompañamiento. Estamos más que agradecidos” insistió.

Cerrando, recordó que a cualquier hora del día en la casa familia siempre habían visitas. “Siempre había gente, alguien que necesitaba escuchar una palabra de aliento, un plato de comida, uno por ahí reprochaba: ‘No tenemos intimidad familiar’, pero fue muy lindo porque siempre hubo mucho amor y mucho acompañamiento. Siempre vamos a recordarlo como un hombre que entregó su vida por los demás y por su familia“, concluyó.