A 44 años del hundimiento del Crucero ARA General Belgrano, como consecuencia del impacto de los torpedos del submarino nuclear HMS “Conqueror”, este 2 de mayo en todo el país se homenajeó a los 323 tripulantes que perdieron la vida.

En Río Gallegos, la jornada inició con una caminata desde la Plaza de la República hasta la Plaza Crucero ARA General Belgrano, organizada por el Departamento Malvinas. Posteriormente, al mediodía, tuvo lugar un breve acto que incluyó el izamiento de la bandera y la presentación de una ofrenda floral, acción impulsada por los amigos de la plaza y por la tarde, se realizó un acto en el Apostadero Naval en Río Gallegos, organizado por la Zona Naval Santa Cruz.

Explosión y hundimiento

En la provincia de Santa Cruz reside sólo un sobreviviente del hundimiento, el salteño Alfredo Tarcaya.

El 2 de mayo de 1982, siendo cabo principal Control Averías Tarcaya estaba descansando cuando el ruido de una explosión lo despertó. El submarino británico había atacado y comenzaba a hundirse el Crucero ARA General Belgrano.

Tarcaya, único sobreviviente que reside en Santa Cruz. Foto: José Silva/La Opinión Austral

“Lo primero que se me ocurre es que nos están dando los ingleses, pero con aviones, pensé también que hubo algún tipo de accidente en el barco, que había explotado algo. Después, tuve conciencia de que nos habían bombardeado”, recordó en una entrevista audiovisual que fue realizada por La Opinión Austral en mayo de 2022.

“Llevábamos tres muchachos muy quemados, les hacíamos curaciones, así estuvimos hasta que nos avistaron y a las 36 horas comienza el rescate”, contó en aquélla oportunidad.

Alfredo Tarcaya junto al vecino Luis Ferreyra. Foto: José Silva/La Opinión Austral

Cabe mencionar que este sábado, durante el acto en la Plaza Crucero ARA General Belgrano, el vecino Luis Ferreyra y su familia hicieron entrega de una placa en homenaje a Alfredo Tarcaya quien “con honor y valentía sirvió a la patria durante la guerra de Malvinas”. En la placa también se lee “Honor y memoria a los 323 héroes. Irse a pique antes que rendir el pabellón”.

EL ACTO EN LA PLAZA CRUCERO GENERAL BELGRANO EN IMÁGENES

1 de 16 | Foto: José Silva/La Opinión Austral 2 de 16 | Foto: José Silva/La Opinión Austral 3 de 16 | Foto: José Silva/La Opinión Austral 4 de 16 | Los veteranos Hugo Almada, Carlos Contreras y Alfredo Tarcaya izando la bandera en la plaza. Foto: José Silva/La Opinión Austral 5 de 16 | Foto: José Silva/La Opinión Austral 6 de 16 | Foto: José Silva/La Opinión Austral 7 de 16 | Foto: José Silva/La Opinión Austral 8 de 16 | Foto: José Silva/La Opinión Austral 9 de 16 | Foto: José Silva/La Opinión Austral 10 de 16 | Tarcaya, único sobreviviente que reside en Santa Cruz. Foto: José Silva/La Opinión Austral 11 de 16 | Foto: José Silva/La Opinión Austral 12 de 16 | Foto: José Silva/La Opinión Austral 13 de 16 | Alfredo Tarcaya junto al vecino Luis Ferreyra. Foto: José Silva/La Opinión Austral 14 de 16 | Foto: José Silva/La Opinión Austral 15 de 16 | Foto: José Silva/La Opinión Austral 16 de 16 | Foto: José Silva/La Opinión Austral