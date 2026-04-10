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En la Sociedad Rural de Río Gallegos, este viernes se realizó la Primera Jornada “Carne de Guanaco: nueva identidad gastronómica de la Patagonia“, una propuesta orientada a promocionar el consumo de este recurso regional y la difusión de sus beneficios nutricionales y productivos.

El stand de Aluén Cápar ofreció sus productos artesanales. Foto: José Silva/La Opinión Austral

Organizada por el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) y con el acompañamiento del Consejo Agrario Provincial, la jornada contó con stands, recetas, charlas de profesionales de la salud, degustaciones y presentaciones gastronómicas en vivo con los chefs Alejandra Repetto, Guillermo Vergara, Mauricio Villa, Carlos Martínez y Diego Aybar, y Paula Comparatore como invitada especial.

Mauricio Villa, chef de “Cocina Santacruceña”, cocinó en vivo. Foto: José Silva/La Opinión Austral

“Lo que traemos para presentar a la gente de Río Gallegos es una jornada en la que tratamos de vincular tres ejes. El eje de la ciencia que lo aporta INTA, el eje de la salud que lo van a aportar los profesionales de salud y los gastronómicos que ya están haciendo su show, increíble, son seis platos”, manifestó la ingeniera agrónoma del área de recursos naturales del INTA, Carla Cepeda, a La Opinión Austral.

La jornada en la Sociedad Rural tuvo una amplia convocatoria. Foto: José Silva/La Opinión Austral

Sobre la participación del cardiólogo y las nutricionistas, contó: “Cuando diseñábamos todo esto, estábamos preocupados por el consumo que hay en Santa Cruz, a nivel país y en el mundo también, de alimentos procesados versus todo lo natural. Es esta tendencia de que hay cada vez más enfermedades, que no sabemos a raíz de qué son y que en los últimos años se ha visto que alimentarse bien es la clave para tener una buena salud. Cada uno de los profesionales va a hablar, desde su mirada, con respecto a esto”.

Además, “las nutricionistas van a explicar nuestra etiqueta que desarrollamos junto con el Frigorífico Montecarlo, que va a tener ciertos parámetros nutricionales. Van a explicar qué significa que una carne tenga buena proteína, qué significa que una carne tenga poca grasa, qué significa el valor de colesterol”.

La reconocida chef Alejandra Repetto también participó de la jornada. Foto: José Silva/La Opinión Austral

Cabe mencionar que la carne de guanaco presenta altos niveles de proteína, con aproximadamente 24 gramos cada 100 gramos, superando incluso a otras carnes tradicionales como la vacuna o el pollo.

“Esta jornada lo que busca es que la gente se informe, pregunte, cuestione, como debería hacer siempre“, redondeó.

En este sentido, agregó que “la idea es que la gente vuelva a cocinar, volver a sentarse en casa con la comida hecha en la cocina, sentarnos todos en la mesa a comer algo hecho, no procesado, no comprado, no en paquete”.

Costos

Por otro lado, sobre las dificultades para que el guanaco se incorpore completamente como una opción más en la mesa santacruceña, expuso: “Creo que si tuviésemos la posibilidad, en un escenario hipotético, de entrar con un volumen gigante de algo, estaríamos hablando de otra cosa. Pero lograr volumen en una especie silvestre es un trabajo muy difícil y muy caro”.

Hubo degustación de guanaco al disco con puré, entre otros platos. Foto: José Silva/La Opinión Austral

“Hay un solo grupo de encerradores en Santa Cruz trabajando hoy, que es con el frigorífico Montecarlo. También hay otros encerradores en la localidad de Gregores, hay un encerrador liderado por ‘Cachito‘ Agustín, un señor que trabaja hace mucho la especie, pero toda esa logística de traer al guanaco en pie al frigorífico es muy cara“, reconoció.

La carne de guanaco presenta cerca de 24 gramos de proteína cada 100 gramos.

A los costos, explicó, se suma que “más allá que el plan habilita una ventana desde el 15 de febrero al 15 de noviembre, tenemos toda nuestra ventana climática en la que no se puede salir al campo, que los camiones no pueden recorrer, ya sea por hielo o por deshielo. Entonces, se acota aún más el periodo de aprovechamiento y hay que ser muy eficiente y tener poquitos días de tiempo muerto en esos días de trabajo”.

“Es un desafío para Santa Cruz, es una posibilidad de inversión para la provincia“, remarcó.

También hubo productos de huerta. Foto: José Silva/La Opinión Austral

Por último, Cepeda dio a conocer que en el transcurso del año continuarán las actividades. “Este año nos propusimos como equipo de trabajo apuntar a lo que es difusión, marketing, desarrollo y educación. Queremos estar en todos los lugares, queremos ir a las escuelas, queremos ir a todos lados para contar y enseñarle nuevamente a la gente todo el potencial que tiene Santa Cruz, no solamente en la carne de guanaco, no nos olvidemos, estamos en la Sociedad Rural de Río de Gallegos, nuestro cordero patagónico y la producción, obviamente, de vacuno”.