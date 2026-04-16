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Hace casi un año, un terremoto de magnitud 7,5 en la escala de Richter sacudió la región del Paso Drake, al sur de Chile, con epicentro a 218 kilómetros al sur de Puerto Williams y una profundidad de 10 kilómetros. El movimiento sísmico, que activó una alerta de tsunami en la región de Magallanes y la Antártica Chilena, generó un fuerte oleaje que afectó a la pingüinera ubicada en la reserva natural de Cabo Vírgenes en Santa Cruz.

El oleaje generó daños en la infraestructura.

La destrucción afectó la infraestructura, el mirador quedó sin bases y el camino de acceso, en muy malas condiciones, pero además provocó un impacto ecológico considerable, lo que generó preocupación sobre el futuro comportamiento de los pingüinos.

“Ahora estamos haciendo todo un trabajo de fortalecimiento, esta semana empezamos con las obras de recomposición del mirador”, dio a conocer la directora de Fauna del Consejo Agrario Provincial, Marisol Espino, a La Opinión Austral.

La pingüinera de la reserva cabo Vírgenes es la segunda más importante del país.

“Lo que queríamos hacer era, primero, estudiar cómo se comportaban los pingüinos ante este cambio de escenario”, aclaró y sobre lo que observaron, comentó que “fue muy interesante porque hicimos todo un mapeo de cómo era la distribución de la pingüinera, tomando en cuenta que toda la primera línea de nidos fue completamente destruida, a raíz de esto vimos que los pingüinos se esparcieron más. Gracias a Dios, la pingüinera de Cabo Vírgenes y el área protegida, estaba muy bien planteada y tenía una gran protección de mata. Vimos que se esparció hacia atrás y hacia los costados, pero no se retiraron y no se redujo la cantidad de parejas. Este año contamos 125 mil parejas reproductivas, sigue siendo la segunda pingüinera más importante de la Argentina y una de las más importantes del mundo”.

“Tuvimos una temporada reproductiva con mucho éxito, tenemos una enorme cantidad de juveniles que están listos para entrar por primera vez al mar, es positivo”, valoró.

Finalizando, añadió que “estamos haciendo un trabajo para hacer un master plan que nos brinde la posibilidad de hacer de Cabo Vírgenes, no solamente la pingüinera y el faro, sino un destino más completo”.