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Un vecino de Río Gallegos inició una colecta solidaria para poder cubrir una medicación que necesita con urgencia.

Se trata de Cristian Martín Pizzorno, quien está en tratamiento por cáncer prostático y necesita comprar Abiraterona 250 mg.

Actualmente se encuentra a la espera de la autorización de la obra social para luego solicitarla en farmacia.

En este contexto, es importante destacar que el tratamiento no puede interrumpirse, motivo por el cual se inició una colecta solidaria para reunir el dinero.

El medicamento tiene un costo de 12 millones.

El único alias para colaborar es Cristia.pizzorno.mp a nombre de Cristian Martín Pizzorno.