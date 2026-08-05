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Fundada el 5 de agosto de 1872 en Mornese, Italia, el Instituto de las Hijas de María Auxiliadora celebra 154 años.

El instituto FMA (del latín Filiarum Mariae Auxiliatricis) fue creado por San Juan Bosco, fundador de la Congregación Salesiana y Santa María Dominga Mazzarello, cofundadora y primera superiora, junto a un grupo de jóvenes.

El 26 de enero de 1879 llegó desde Italia a Buenos Aires, junto con los salesianos, la segunda expedición misionera del Instituto de las Hijas de María Auxiliadora a América. La primera había sido en 1877 en Montevideo, Uruguay.

Hace 125 años, el 10 de marzo de 1901, a bordo de la goleta Emma, arribaron la Hermana Directora Teresa Bragutti, de 35 años, y la Sor Margarita Avataneo, de 24 años, ambas italianas, dispuestas a iniciar las labores educativas y de evangelización en el Instituto María Auxiliadora (IMA) en un Río Gallegos con apenas 500 habitantes.

Quince días después, se completó la comunidad con la llegada de la Sor Filomena Michetti, uruguaya de 26 años destinada a la enseñanza.

En el marco del aniversario, desde el Instituto María Auxiliadora de Río Gallegos compartieron -a través de sus redes sociales- un mensaje en el que celebraron “154 años educando con el corazón de Don Bosco y María Auxiliadora”.

“Hoy celebramos con inmensa alegría un nuevo aniversario de nuestro querido Instituto María Auxiliadora. Son 154 años de historia, de fe, de educación y de compromiso con la formación integral de niños, niñas y jóvenes. Damos gracias a Dios por cada estudiante, familia, docente, directivo, personal y miembro de la comunidad educativa que, a lo largo de los años, ha hecho posible esta hermosa misión salesiana”, expresaron.

“Que María Auxiliadora siga guiando nuestros pasos y que el sueño de Don Bosco continúe inspirándonos a formar personas creyentes, solidarias, libres para servir y comprometidas con la construcción de un mundo mejor. ¡Feliz 154.º aniversario, Instituto María Auxiliadora!”, cerraron desde el establecimiento.