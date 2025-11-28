Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

La empresa encargada del servicio eléctrico informó que este domingo 30 de noviembre se llevará a cabo un corte de energía en gran parte de Río Gallegos, desde las 06:00 hasta las 12:00 horas aproximadamente. La interrupción se debe a trabajos de mantenimiento y mejoras en la infraestructura eléctrica local.

Trabajos sobre líneas de 33 kV y 13,2 kV

Las tareas incluyen la colocación de reconectadores sobre la línea de transmisión de 33 kV, así como trabajos de mantenimiento preventivo en la línea de 13,2 kV en distintos puntos estratégicos de la ciudad. Estas maniobras buscan garantizar un servicio más seguro y confiable para los usuarios.

Centros Distribuidores afectados

Durante el mantenimiento, permanecerán fuera de servicio los Centros Distribuidores I, II, IV y V, lo que provocará la interrupción del suministro eléctrico en la mayoría de los barrios de Río Gallegos. Por su parte, el Centro Distribuidor III permanecerá activo, abasteciendo a los barrios Belgrano, 2 de Abril, Marina, Gaucho Rivero, Lago del Desierto y zonas aledañas.

Recomendaciones a los vecinos

Se recomienda a los vecinos de la ciudad tomar precauciones durante el corte, como cargar dispositivos electrónicos, mantener cerradas las heladeras y congeladores para conservar alimentos y prever sistemas alternativos de iluminación. La empresa pidió disculpas por los inconvenientes y aseguró que los trabajos se realizarán con la mayor rapidez posible para restablecer el servicio.