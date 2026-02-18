Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Desde hace poco más de dos semanas, la proliferación de moscas en la capital santacruceña es notoria. Con mayor presencia en algunos sectores que en otros, no hay vivienda que no se vea afectada por la invasión de insectos. Insecticidas, cintas “atrapamoscas” y trucos caseros no dan abasto.

En este contexto, las juntas vecinales del barrio Gaucho Rivero y 2 de Abril expresaron su malestar mediante un comunicado. “Los vecinos de Río Gallegos manifestamos nuestra profunda preocupación por la creciente proliferación de moscas que afecta a distintos barrios de la ciudad. Esta situación no es nueva y se repite todos los años, generando molestias, riesgos sanitarios y afectando la calidad de vida de las familias”, señalaron.

Recordaron que “es fundamental remarcar que la fumigación debe realizarse de manera preventiva, atacando principalmente las larvas y los huevos, ya que una vez que las moscas adultas aparecen, las acciones resultan tardías e insuficientes. En años anteriores se había informado que el control debía comenzar con anticipación, y hoy vemos las consecuencias de no haber realizado ese trabajo a tiempo”.

En este contexto, solicitaron “de manera urgente que se refuerce la fumigación, se implemente un plan sostenido y eficaz, y se informe claramente a la comunidad qué medidas se están tomando para evitar que esta problemática vuelva a repetirse año tras año”.

“La prevención es clave. No se puede seguir actuando cuando el problema ya está instalado. Los vecinos necesitamos respuestas y acciones concretas”, afirmaron.

Por otra parte, vecinos autoconvocados del barrio René Favaloro con el acompañamiento de la junta vecinal y de otros sectores cercanos elevaron una nota al Ministerio de Salud y Ambiente por los olores que emana la quema de huesos provenientes de un frigorífico y en relación a esto la proliferación de plagas de moscas que -señalan- coincide con los períodos de mayor intensidad de olores fétidos.

