Este viernes 15 de agosto, el Municipio de Río Gallegos invitó a todas las familias a participar del gran festejo por el “Día de las Infancias“, que se realizará de 16 a 19 horas en el gimnasio municipal “Indio” Nicolai, ubicado en calle 14, entre 13 y 17, del barrio San Benito. La actividad, organizada por la Secretaría de Desarrollo Comunitario, ofrecerá una jornada llena de propuestas para que los niños y niñas puedan disfrutar junto a sus amigos y familiares.

Durante la tarde habrá merienda, sorteos, regalos, máquinas de helado, toro mecánico, peloteros y una amplia variedad de juegos para que los más chicos vivan un momento único. “Tiene como objetivo organizar diferentes eventos y actividades recreativas para fomentar el juego y la imaginación de los niños y buscar, por sobre todas las cosas, promover la protección y el bienestar de los niños y reflexionar sobre sus derechos y necesidades”, destacó Mónica Gutiérrez, secretaria de Desarrollo Comunitario local, en Radio LU12 AM680.

Además, subrayó la importancia de acercar este tipo de actividades a los barrios: “Lo hacemos en el Indio Nicolai que es una de las zonas más vulnerables que tiene la ciudad y todos los barrios aledaños, donde realmente nosotros hemos encontrado la mayor cantidad de niños con estados vulnerables y que no pueden acceder a un festejo, no pueden llevar a sus hijos a disfrutar a otros lados, entonces nuestra intención de movilizarnos hasta ese lugar, es poder brindarle a todos los niños que tengan un Día de la Infancia como se merecen”, señaló.

En el barrio San Benito y alrededores viven muchos niños en situación vulnerable. (Foto: Ilustrativa).

En este contexto, se refirió a la situación social que están pasando las familias de toda la provincia. Al respecto, sostuvo: “Realmente la situación es preocupante, lo hablábamos esta semana con el intendente (Pablo Grasso), de la necesidad que está surgiendo que no ha sido habitual todo este tiempo” ya que “lo que se vive hoy a nivel provincial y nacional con la realidad por la que atraviesa la gente, realmente es increíble”, expresó.

La funcionaria amplió al sostener que reciben mucha demanda de alimentos, de agua, “cosas elementales” y añadió que lo que más necesita la gente son “los servicios básicos, un sueldo, un trabajo, la salud, la educación” y “ni hablar de los niños, con la cantidad de días que llevan sin clases es impresionante, el no acceso a la salud es una cosa increíble”. Gutiérrez afirmó que “no se pueden imaginar la demanda que hay para atenderse en cuestiones de salud, o los que no pueden comprarse el medicamento, o a los que les han sido quitados del vademécum”, ejemplificó. “El abandono en la salud y la educación es impresionante”, sintetizó entre otras cosas.