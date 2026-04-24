Con el acompañamiento de la comunidad y la música de la Banda Militar “Combatientes del Atlántico Sur”, el Instituto para Trastornos del Espectro Autista (ITEA) celebró este viernes su 16° Aniversario.

La Banda del Ejército acompañó la celebración del aniversario de ITEA. Foto: José Silva/La Opinión Austral

“ITEA es un proyecto de Fundación TEA Santa Cruz que el 19 de abril cumplió 16 años desde su aprobación y reconocimiento por parte del Consejo Provincial de Educación”, recordó Silvina Lamas, presidenta de la fundación, a La Opinión Austral.

Del Instituto para Trastornos del Espectro Autista (ITEA) participan 80 familias.

“Es una escuela de educación especial de gestión privada, única en su tipo en toda la Patagonia así que con mucho orgullo y mucha felicidad, estamos cerrando las actividades de festejo en esta sede, la segunda sede que tiene Fundación TEA Santa Cruz, y donde los alumnos más grandes de nuestro instituto van a poder realizar actividades prelaborales“, explicó.

La Banda Militar “Combatientes del Atlántico Sur” interpretó el feliz cumpleaños, entre otras canciones. Foto: José Silva/La Opinión Austral

Sobre la actualidad de ITEA, comentó: “Estamos trabajando con 80 familias, como instituto trabajamos con las familias de manera integral, no solamente con el alumno porque sabemos y queremos dar a conocer que la familia es el núcleo más importante con el que convive el alumno y por eso hay que trabajar de manera articulada“.

“Hoy la idea fue convocar a todos para que conozcan el espacio, pero después va a estar sectorizado y diagramado el uso de los instrumentos de cocina, de los hornos, para que en un circuito puedan realizar la producción y adquirir diferentes habilidades, no solamente de cocina, sino también habilidades sociales y todo aquello que sirva para la autonomía de la persona“, expuso.

“Es de gestión privada porque es una creación de Fundación TEA Santa Cruz, pero no podríamos subsistir ni hacerlo crecer sin el apoyo de la comunidad y el Estado”, valoró.

“Gratamente estuvimos muy acompañados, nos visitaron algunos establecimientos educativos cercanos, por supuesto, la comunidad de ITEA, las familias, el personal docente, el personal directivo, estuvimos acompañados por autoridades de Municipio y Provincia. Estamos muy contentos porque sabemos que esto es algo que hay que construir en equipo, se sostiene en equipo con el aporte de todos. Invitamos a la comunidad a interiorizarse de los proyectos, a sumarse si quiere sumarse colaborando y también a seguir hablando de autismo que es fundamental para seguir construyendo una comunidad más inclusiva“, concluyó.