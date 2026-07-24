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La avenida Luis Gotti, una de las arterias más transitadas de Río Gallegos, volvió a quedar cubierta por el agua durante la tarde de este viernes, especialmente a la altura de la calle Manuel López Lestón, donde la circulación vehicular se vio seriamente afectada.

El agua cubrió parte de los vehículos que circulaban por la zona

En medio del anegamiento, dos vecinos sufrieron inconvenientes con sus vehículos Peugeot, que quedaron detenidos en plena calle inundada. Uno de los automóviles debió ser empujado por sus ocupantes para poder retirarlo del lugar, mientras que el otro tuvo que ser remolcado por una camioneta.

Según pudo saber La Opinión Austral, no fueron los únicos casos registrados durante la jornada: a lo largo de la tarde, varios vehículos quedaron varados debido a la acumulación de agua sobre la calzada.

Otro Peugeot quedó atrapado en el anegamiento y tuvo que ser remolcado por una camioneta para salir del sector.

Los vecinos expresaron además su preocupación porque el paso constante de vehículos genera un fuerte oleaje que provoca que el agua avance hacia las veredas y se acerque a las viviendas, aumentando el temor de que la situación se agrave si continúan las precipitaciones o el deshielo.

Las lluvias registradas en las últimas horas, sumadas al deshielo provocado por el aumento de la temperatura luego de varios días de intensas heladas y nevadas, volvieron a generar importantes anegamientos en distintos sectores de la avenida Luis Gotti, una problemática que, según los frentistas, se repite cada invierno.

El agua acumulada en la calzada formó oleaje con el tránsito de los autos

Además de las dificultades para circular, los vecinos advirtieron que un nuevo descenso de la temperatura podría provocar la formación de hielo sobre la calzada, incrementando el riesgo de accidentes tanto para automovilistas como para peatones.

Mientras esperan una solución definitiva al problema del drenaje en la zona, los frentistas solicitaron mayor intervención de las autoridades para evitar que las inundaciones continúen afectando el tránsito y poniendo en riesgo las viviendas ubicadas sobre la avenida Luis Gotti.