Como cada año, la Biblioteca Popular Sofia Vicic de Cepernic organiza una nueva edición de la Feria del Libro Infantil y Juvenil en Río Gallegos. Se desarrollará durante dos días bajo el lema “Mafalda y la aventura de los libros”. Uno de las novedades de este año es la participación que tendrá Comic Sur y el Club del Juguete en esas dos jornadas en la que expondrán distintos escritores leyendo cuentos infantiles y se destacarán diversas propuestas para los más pequeños.

La 8° “Feria del Libro Infantil y Juvenil” se realizará este sábado y domingo a partir de las 15 y hasta las 20 horas en el gimnasio municipal Juan Bautista Rocha. La entrada será libre y gratuita, destinada a toda la familia.

En dialogo con LU12 AM680 de Río Gallegos, Tamara Zúñiga a cargo de la Biblioteca Vicic de Cepernic brindó detalles de lo que será la “Feria del Libro Infantil y Juvenil” en su octava edición en Río Gallegos: “Van a ser dos días en el gimnasio municipal Juan Bautista Rocha. Se llevará a cabo la octava Feria Municipal Infantil-Juvenil, es una propuesta que se viene realizando hace ocho años, pero la actividad nace de la biblioteca desde el Centro Cultural”.

“Este año, daremos prioridad a los libreros y escritores locales. Vendrán libreros del interior: Córdoba, Trelew, entre otros y Río Gallegos. Subirán al escenario a leer cuentos e interactuar con el público”, destacó.

Sobre las actividades para los más pequeños, Zuñiga contó: “El Centro Manuel Ravallo realizará un café arte para que pinten. Desde nuestra biblioteca llevamos un Rincón Infantil. Contaremos con otro espacio para realizar actividades con arcilla de la Escuela de Cerámica. Además, los autores locales, miembros de “Río Gallegos Lee“, de literatura infantil realizarán la apertura de la feria y el Departamento de Malvinas estará el domingo haciendo estampados. Por su parte, el Centro de Promoción de Derechos de la SENAF, brindará talleres”.

Esta nueva edición, también contará con la participación de la Comic Sur y el Club del Juguete, lo que brinda un gran abanico de los fanáticos del mundo gamer y, para los organizadores del evento, es importante poder abarcar todas las aristas: “La gestión principal está apostando más a lo local, más que nada a los niños y jóvenes para que tengan este espacio para ir y mostrar sus obras”.

También, participarán bibliotecas populares de la ciudad como Biblioteca Popular Alberto Kunfi Quirós y Rosita Llaquen, con un taller de reciclados de maceta.