En 65 años, ha tenido seis obispos diocesanos: Mauricio Eugenio Magliano, Miguel Ángel Aleman, Alejandro Antonio Buccolini, Juan Carlos Romanín, Miguel Ángel D’Annibale, Jorge Ignacio García Cuerva y el actual, Ignacio Medina, quien es acompañado por el auxiliar Fabián González Balsa.

“En este día de alegría y gratitud, nos unimos de corazón al 65° aniversario de la creación de nuestra querida diócesis. Al celebrar este camino recorrido, elevamos una oración de acción de gracias por la historia escrita en estas tierras australes”, escribieron este viernes los obispos Medina y Balsa.

Obispos Mauricio Eugenio Magliano y Miguel Ángel Aleman,

“Queremos honrar y agradecer profundamente la huella de quienes han sido pilares en la construcción de esta iglesia particular. A nuestros obispos, que con su guía pastoral y valentía supieron conducir al pueblo de Dios en nuestra diócesis, enfrentando desafíos geográficos y sociales con espíritu de servicio”, señalaron.

También “a los sacerdotes, diáconos, religiosas, religiosos y consagradas por su ‘sí’ generoso, por llevar el consuelo y la esperanza a cada rincón de nuestra extensa geografía, a menudo desafiando climas y distancias. A los laicos; el alma latente de la diócesis. Familias, jóvenes y abuelos que, con su fe viva y su trabajo silencioso, han dado testimonio del Evangelio en la vida cotidiana”.

“Elevamos una oración por los que ya han partido a la Casa del Padre y pedimos renovadas bendiciones para quienes hoy continúan la misión de ser ‘sal y luz'”, agregaron.

“65 años sembrando esperanza en el viento y la estepa, construyendo comunidad bajo el amparo de la virgen madre del resucitado. Que este aniversario sea un impulso para renovar el compromiso de caminar juntos, fortaleciendo los lazos de fraternidad y la misión evangelizadora en nuestras provincias. ¡Feliz aniversario, Diócesis de Río Gallegos!”, cierra el comunicado.