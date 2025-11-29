Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Este viernes, 130 alumnos y alumnas desde 4to grado hasta 5to y 6to año de colegios secundarios y escuelas industriales de Santa Cruz rindieron, en Río Turbio, El Calafate, Río Gallegos y Caleta Olivia, los exámenes de la etapa provincial de las XXI Olimpiadas de Matemáticas, organizadas por la Universidad Nacional de la Patagonia Austral (UNPA) y la Olimpiada Matemática Argentina (OMA).

Este sábado, en modalidad híbrida, se dieron a conocer los ganadores de cada uno de los niveles.

Al conocer los resultados, la pequeña Valentina Gómez, de 10 años y alumna del Instituto Privado de Educación Integral (IPEI), expresó su alegría por haber alcanzado el primer puesto en el Nivel 0.

“Estoy muy contenta de haber ganado las Olimpiadas de Matemáticas, superó mis expectativas. Les mando un saludo a todos mis amigos del IPEI, a mis papás y a mi hermano”, manifestó a La Opinión Austral.