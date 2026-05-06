En el Día de Santo Domingo Savio, la Escuela Laboral que lleva su nombre desarrolló una jornada de puertas abiertas para compartir con la comunidad los talleres y proyectos que lleva adelante en los diferentes niveles.

Este miércoles, tanto por la mañana como por la tarde, la comunidad pudo conocer los espacios de electricidad, herrería, carpintería, panadería, cocina, y moldería, corte y confección de los que participan alumnos de Primaria, Secundaria y del Centro Educativo de Formación y Actualización Profesional (CEFyAP).

Carolina, responsable del taller de corte y confección que funciona hace más de una década, comentó a La Opinión Austral: “Empezamos con accesorios o cosas chiquititas y después pasan a hacer prendas. La idea es que durante la exposición que hacemos en noviembre, mostremos todo lo realizado en un desfile, desfilan la ropa y los que están más avanzados, tienen una mini colección”.

El taller de moldería, corte y confección. FOTO: LEANDRO FRANCO/ LA OPINIÓN AUSTRAL

“Dani”, quien es alumno a través del Centro de Formación Profesional, contó: “A veces hacemos prendas para nosotros, bolsitos materos, remeras. Hacemos muchas cosas”. Cada proyecto, reconoció, que se extiende depende de las “ganas que le metamos”.

En la cocina

“Ellos vienen preparan los ingredientes, cocinan y lo llevan a la casa para degustar con la familia”, contó Flavia, responsable del taller de cocina, a La Opinión Austral.

Entre los diferentes turnos, son alrededor de 50 los estudiantes del espacio de taller.

“La idea es que ellos hagan sus propias comidas. Le damos todas las herramientas necesarias, contamos con que salen del taller aprendiendo, nos falta un poco respecto a emprendedurismo, si ellos lo quisieran hacer, y si no, también pueden encontrar en otro lado el lugar para seguir creciendo profesionalmente”, acotó.

Mora, alumna del taller, quien hace cinco años que participa del espacio, comentó que le gustaría dedicarse a la panadería.

Paso a paso

El taller de soldadura y herrería cuenta con alrededor de medio centenar de alumnos entre los tres niveles. El profesor Emanuel manifestó: “Arrancan con el conocimiento de los materiales y las herramientas, a medida que va pasando el tiempo van progresando. Empiezan con herramientas manuales, después las eléctricas y luego, las soldaduras”.

Además, recordó: “Tenemos un proyecto sociocomunitario que es el de las estufas solidarias, se realizan en base a termotanques viejos que ya no sirven más, los traen acá y con ese material hacemos salamandras para los barrios donde no llega la red de gas natural y se las entregamos a los vecinos”.