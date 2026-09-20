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Miles de vecinos y vecinas de Río Gallegos participaron este sábado 19 de septiembre de los festejos, en la antesala del Día de la Primavera. Una muchedumbre se convocó desde tempranas horas de la tarde, hasta el momento de mayor concentración.

Desde las 20:00 hasta las 22:00 horas, los vecinos pudieron disfrutar de las bandas en vivo en el escenario principal ubicado en Kirchner y San Martín. Luego, a partir de las 22:00 y hasta alrededor de las 02:00 horas de este domingo, se realizó el tradicional desfile de carrozas, carros, murgas, comparsas y coreografías de baile sobre avenida Kirchner, desde Perito Moreno o Mendoza, hasta 25 de Mayo o Comodoro Rivadavia.

Por el escenario pasaron desde las 18:00, Indomable. A las 19:00 fue el turno de La Farra – Puro Cuartetazo. Ya a las 20:00, The Guasos. También desde las 18:00 funcionaron la Expo Joven y el Mercado del Atlántico sobre avenida San Martín, entre Kirchner y Zapiola. Además -como todos los años- hubo carros gastronómicos sobre San Martín entre Kirchner y Don Bosco.

A las 22:00 comenzó el desfile que se extendió hasta mucho después de la medianoche. De hecho, las carrozas comenzaron casi llegando a las cero de este domingo. Uno de los momentos destacados de la noche fue cuando los alumnos del Polivalente de Arte presentaron “Dragones del Sur“. Es que después de 12 años, el Polivalente de Arte volvió a presentarse en el desfile de carrozas de primavera.

Hugo Castro, uno de los vecinos presentes, comentó al móvil de La Opinión Austral que estaba allí acompañando a su hija, que era integrante de una de las murgas. Indicó que desde principios de año se están preparando y mostró su orgullo y alegría por participar de este evento tan especial. Samuel, uno de los tantos niños que participó de la murga del San Benito, afirmó que era la primera vez que participaba. Mostró, además, su entusiasmo por ver las carrozas.

Antonella, de una de las tantas comparsas, expresó que vienen participando hace más de 10 años. “Nos juntamos día a día, ensayando y ensayando“, dijo y añadió: “Nos trasmite alegría y movimiento”, subrayó. “Nos preparamos dos meses para poder presentar un cuadro“, manifestó.

En tanto, desde “Los estrellados del APAP” sostuvieron que hace ocho años que vienen participando de este tipo de eventos. También intervinieron el taller de APPADI, los diferentes barrios de la ciudad y colectividades que hace años vienen poniéndole color y calor a los festejos como el del Día de la Primavera, algo que se ha convertido en un clásico en la ciudad de Río Gallegos.

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