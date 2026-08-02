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La imagen de San Cayetano, patrono del pan y del trabajo, llegará el próximo lunes 3 de agosto a las instalaciones de La Opinión Austral y Radio LU12 AM680, ubicadas en Zapiola 25, donde permanecerá hasta la mañana del miércoles 5. Durante esos días, los vecinos podrán acercarse de 8:00 a 12:30 y de 14:30 a 17:30 para dejar sus mensajes, pedidos de trabajo, agradecimientos o intenciones dirigidas al santo, en una propuesta que busca acompañar la fe de la comunidad en la antesala de la festividad del 7 de agosto.

Además, quienes siguen la programación de LU12 AM680 podrán enviar sus mensajes a la radio con pedidos o agradecimientos a San Cayetano y participar de distintas consignas relacionadas con el trabajo. Entre ellas, compartir cuál fue su primer empleo, el mejor y el peor trabajo que tuvieron, o qué oficio que realizan muchas personas nunca harían. La iniciativa repite la exitosa experiencia realizada en 2025, cuando cientos de vecinos pasaron por las instalaciones del diario y la radio para expresar su devoción, agradecer y pedir la intercesión de San Cayetano.

Las actividades se desarrollan en el marco de las Fiestas Patronales de San Cayetano, que comenzaron esta semana en Río Gallegos bajo el lema “Con San Cayetano, manos que sirven“. La novena se inició con el rezo del rosario y la celebración de la misa, teniendo como primera intención de oración a la educación. Cada jornada incluye el rezo del rosario a las 18:00 y la misa a las 19:00 en el santuario de San Cayetano, ubicado en Jofré de Loaiza 921.

El domingo 2 por la paz del mundo, el lunes 3 de agosto, por los enfermos y afligidos, el martes 4 la intención será por las consagradas y vocaciones sacerdotales, el miércoles 5 por los migrantes y los sin techo y cerrando la novena, por las Fuerzas Armadas y de Seguridad. El 7 de agosto se iniciará a las 00:00 con la primera misa que será celebrada por el presbítero Luis Hetze. Por último, el obispo de la Diócesis de Río Gallegos, monseñor Ignacio Medina, presidirá la misa de las 20:00.