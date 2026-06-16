Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

A tan solo horas del debut de Argentina ante Argelia, que será este 16 de junio a las 22 en Kansas por la primera fecha del Grupo J del Mundial 2026, la pasión mundialista se vive a pleno en el Grupo La Opinión Austral.

Durante las últimas semanas, lectores, oyentes y seguidores del multimedio participaron de una verdadera fiesta de sorteos que incluyó camisetas, pelotas, kits para alentar a la Selección Argentina, álbumes, figuritas y otros premios. Este martes, la emoción continuó.

La Opinión Austral ya tiene ganadora de su sorteo con una picada y cerveza artesanal.

En LU12 AM680 Río Gallegos se dio a conocer el nombre de la persona que ganó nada menos que una picada para cuatro personas de Distribuidora La Colonia Tirolesa y un growler de dos litros de cerveza tirada artesanal de El Emperador.

La ganadora fue Verónica Oyarzo, quien, luego de enviar “quiero mi combo” al número del medio junto con su nombre, apellido y los últimos tres números de su DNI, se llevó este gran premio que seguramente disfrutará durante el esperado encuentro de hoy.

¡Hay que estar atentos porque los grandes premios de LOA continuarán!