La Opinión Austral, medio de referencia en la provincia de Santa Cruz, presenta Fuera del Aire, su primer programa netamente de streaming, una propuesta innovadora que marca un nuevo hito en la evolución del multimedio y en la forma de comunicar contenidos desde Río Gallegos hacia el mundo.

Fuera del Aire es un programa pensado específicamente para plataformas digitales. No es radio tradicional ni televisión clásica: es streaming, con lenguaje audiovisual propio, interacción en tiempo real y una estética que combina lo contemporáneo con guiños analógicos.

El programa se emitirá los lunes, miércoles y viernes, de 16 a 18 horas

La conducción está a cargo de Dalma Vidal, acompañada por Candela Márquez en la co-conducción. Juntas lideran un espacio dinámico, cercano y descontracturado, donde la conversación fluye entre la actualidad, los temas que atraviesan a la comunidad y las tendencias que circulan en redes sociales.

El programa se emitirá los lunes, miércoles y viernes, de 16 a 18 horas, en vivo por streaming por los canales de Youtube y Twitch de La Opinión Austral. La propuesta apunta a consolidar un espacio de encuentro con la audiencia, priorizando la participación, el intercambio de opiniones y la construcción colectiva de contenidos.

La tercera silla

Uno de los ejes distintivos de Fuera del Aire es la presencia permanente de una “tercera silla”, un lugar simbólico dentro del programa destinado a invitados e invitadas que se suman a la mesa para aportar miradas diversas, experiencias personales y voces de la comunidad. Esta dinámica refuerza el espíritu participativo del ciclo y su vínculo directo con el público.

El programa aborda temas de actualidad local, nacional e internacional, debates sociales, cultura digital, vínculos contemporáneos y fenómenos que circulan en redes, siempre con una mirada crítica, cercana y con identidad patagónica. El humor, la opinión y lo inesperado forman parte del ADN del ciclo.

Con Fuera del Aire, La Opinión Austral amplía su propuesta de contenidos, apostando a nuevos formatos y audiencias, y reafirma su compromiso con la innovación de contenidos y la producción local de calidad.