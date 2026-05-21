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La Universidad Nacional de la Patagonia Austral (UNPA) emitió un fuerte pronunciamiento institucional luego del hecho ocurrido el pasado 19 de mayo en el campus de la Unidad Académica Río Gallegos (UARG), episodio que involucró a integrantes de la comunidad universitaria José Fernando Águila y que generó preocupación en distintos sectores.

A través de un comunicado firmado por la rectora Roxana Puebla y la vicerrectora María Eugenia De San Pedro, las autoridades expresaron un contundente rechazo a lo sucedido y remarcaron la necesidad de una respuesta institucional inmediata. Cabe recordar que Águila fue atacado por un trabajador no docente de esa casa de altos estudios y recibió al menos seis puntazos, uno de ellos cerca de un pulmón.

El hecho ocurrió el martes, alrededor de las 19:00. (FOTO: JOSÉ SILVA/LA OPINIÓN AUSTRAL).

En el documento señalaron: “La Rectora de la Universidad Nacional de la Patagonia Austral (UNPA) Prof. Roxana Puebla y la Vicerrectora Ing. María Eugenia De San Pedro expresan su más enérgico repudio ante los hechos de público conocimiento ocurridos el pasado 19 de mayo en el campus de la Unidad Académica Río Gallegos (UARG), que involucraron a integrantes de nuestra comunidad universitaria y cuya gravedad exige una respuesta institucional clara e inmediata“.

Asimismo, desde la institución manifestaron su acompañamiento hacia la víctima y su entorno familiar, remarcando el compromiso de la universidad frente a la situación.

La policía trabajando en el interior de uno de los edificios del campus universitario. (FOTO: CANDELA MARQUEZ).

En ese sentido, expresaron: “La UNPA expresa su solidaridad incondicional con el estudiante afectado y su grupo familiar. La institución asume el compromiso de brindar todo el acompañamiento necesario y de estar presente en este momento difícil, garantizando que nadie transite esta situación de manera solitaria. La comunidad universitaria toda acompaña a quienes han sido alcanzados por este hecho”.

Las autoridades también destacaron la importancia de preservar ámbitos seguros dentro de la vida universitaria y garantizar el cumplimiento de los mecanismos previstos para este tipo de situaciones. “La UNPA reafirma su compromiso irrenunciable con la construcción y el sostenimiento de espacios universitarios seguros, libres de toda forma de violencia, garantizando el cumplimiento de los protocolos vigentes establecidos para intervenir ante situaciones de esta naturaleza, asegurando que sean aplicados de manera oportuna, transparente y con pleno respeto a los derechos de quienes sufren“, indicaron.

Finalmente, el comunicado subrayó la postura institucional respecto de los valores que sostienen el funcionamiento de la universidad y la convivencia dentro de la comunidad académica.

“La UNPA reitera su vocación por ser una institución pública, democrática e inclusiva, en la que el diálogo, el respeto y la convivencia pacífica sean los pilares de la vida en comunidad. Esta institución continuará adoptando todas las acciones necesarias para que ningún integrante de la comunidad universitaria se vea expuesto a situaciones de riesgo o violencia en el ejercicio de sus derechos”.