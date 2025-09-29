Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

La Unidad Académica Río Gallegos (UARG) de la Universidad Nacional de la Patagonia Austral (UNPA) anunció la suspensión de clases y actividades el martes 30 de septiembre de 2025 debido al fallecimiento de la Dra. Rita Mabel Villegas, destacada docente, investigadora y referente gremial.

Según la Disposición Nro. 0604/25, se declara duelo en la UARG y se comunica que las mesas de examen programadas para el martes 30 de septiembre se reprogramarán para el miércoles 1 de octubre a la misma hora.

La Dra. Villegas, de 61 años, falleció en la Ciudad de Buenos Aires tras una prolongada enfermedad. En septiembre, su estado de salud había motivado una internación que generó una cadena de oración organizada por la comunidad universitaria para acompañarla.

Rita Villegas fue Doctora en Ciencias Empresariales y Sociales, Magíster en Administración de Negocios y reconocida analista en administración. Desarrolló una amplia trayectoria como docente en el Colegio Salesiano y en la UNPA, donde contribuyó significativamente a la docencia, la investigación y la extensión académica.

Además, se destacó como dirigente gremial universitaria, ocupando importantes cargos en ADIUNPA y CONADU Histórica, y participó activamente en la política provincial como militante de la Unión Cívica Radical (UCR). Su labor gremial incluyó la construcción del primer Convenio Colectivo de Trabajo del sector y la promoción de la educación universitaria para el personal nodocente en todo el país.

En homenaje a su trayectoria, antes del inicio de la sesión extraordinaria del Consejo Superior en San Julián, se realizó un minuto de silencio. La Rectora de la UNPA, Prof. Roxana Puebla, destacó que Villegas “aportó a la docencia, la investigación y la extensión, permitiendo el crecimiento de la UARG y de la UNPA en general”.

Por su parte, referentes gremiales como Fernando Cortés y Karina Dodman resaltaron su legado sindical, académico y social, subrayando su coherencia y compromiso con la defensa de los derechos de docentes y nodocentes.

La UNPA y ADIUNPA expresaron sus más sentidas condolencias a familiares, amigos y a toda la comunidad universitaria, reconociendo a la Dra. Villegas como una figura central en la historia académica, sindical y política de la región.