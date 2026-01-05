Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

En el inicio de este 2026, el mercado automotor parece haber encontrado un respiro frente a los vaivenes económicos que suelen marcar la agenda nacional.

Desde el corazón de Río Gallegos, la concesionaria Autobahn, único agente oficial de Volkswagen en toda la provincia de Santa Cruz, ha puesto en marcha una serie de promociones agresivas que buscan facilitar el acceso al vehículo propio en un contexto donde el bolsillo del trabajador suele estar ajustado.

La propuesta central de la firma, según explicó su representante Matías, radica en la posibilidad de retirar unidades 2026 manteniendo los costos operativos y de lista del 2025, una ventaja competitiva de gran peso para quienes buscan capitalizarse sin perder frente a la actualización de precios.

Matías hablando con La Opinión Austral. FOTO: JUAN PALACIOS/LA OPINIÓN AUSTRAL

La estrategia se apoya en la disponibilidad de carpetas con bonificaciones de hasta el 50%, las cuales permiten evitar los elevados costos de inicio de gestión que, en condiciones normales, podrían rondar el millón de pesos.

Este beneficio está orientado a que el cliente no dependa de los azarosos sistemas de sorteo o licitación, que a menudo generan incertidumbre y demoras prolongadas. En cambio, se propone un esquema de entrega pactada bajo contrato legal, donde el usuario tiene la certeza de cuándo recibirá su unidad, dependiendo exclusivamente de su propia capacidad de cumplimiento y no de la suerte frente a otros competidores,.

Uno de los pilares que más resuena entre los conductores santacruceños es el sistema conocido como “llave por llave”. Esta modalidad permite que el interesado entregue su vehículo usado –de cualquier marca y modelo, siempre que esté en condiciones– como parte de pago, pero con una salvedad fundamental: no se queda a pie en ningún momento.

El frente de la concesionaria ubicada a pasitos de la Autovía 17 de Octubre. FOTO: JUAN PALACIOS/LA OPINIÓN AUSTRAL

El intercambio físico del vehículo viejo por el 0km se realiza recién cuando la unidad nueva llega a la concesionaria, garantizando así la movilidad continua, un factor crítico en una región donde las distancias y el clima hacen del auto una herramienta de primera necesidad,.

En cuanto a la oferta de modelos, la gama es amplia y abarca desde el Tera, que se posiciona como el lanzamiento más económico de la marca, hasta la robusta Amarok, pasando por opciones intermedias como el Polo, Virtus, Saveiro y las SUV T-Cross y Nivus.

Para quienes duden sobre el rendimiento de estas unidades, la concesionaria ha dispuesto unidades de Test Drive en sus instalaciones de Paseo Los Arrieros 1892, permitiendo que los interesados comprueben la seguridad y el andar de los vehículos antes de concretar la inversión.

La financiación es otro de los puntos fuertes que destacan desde el salón de ventas. Según la información proporcionada por Matías, se manejan planes del 100% de financiación con una tasa del 0% de interés, prescindiendo totalmente de la intervención de entidades bancarias o financieras externas,. Esto simplifica los requisitos de entrada, permitiendo que incluso aquellos que no cuentan con un capital inicial o ahorros previos puedan acceder a un cupo presentando únicamente su DNI.

Además, se ofrece la posibilidad de recuperar capitales de financiaciones anteriores con la marca que hayan quedado truncas, reinvirtiendo ese dinero para achicar los tiempos de espera del nuevo vehículo.

Con un horario de atención extendido de lunes a viernes hasta las 18 horas y los sábados por la mañana, la firma busca agotar los últimos cinco cupos disponibles de esta promoción especial. Para los interesados que deseen una atención personalizada o consultar sobre su capital actual, Matías ha puesto a disposición su línea directa 2966-59166, subrayando que el asesoramiento se mantiene incluso fuera del horario comercial para despejar dudas sobre la viabilidad de cada caso particular,.