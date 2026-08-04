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Las precipitaciones registradas desde la madrugada de este martes generaron complicaciones en diferentes puntos de Río Gallegos, con calles anegadas y cortes del suministro eléctrico en algunas zonas de la ciudad.

Según pudo capturar La Opinión Austral mediante imágenes, la acumulación de agua afectó la circulación en varias arterias, dificultando el tránsito de peatones y vecinos que debieron desplazarse por sectores con importantes niveles de anegamiento.

Uno de los barrios más afectados fue San Benito, donde varias calles quedaron cubiertas por abundante agua, lo que complicó el paso de los transeúntes y generó inconvenientes para quienes viven en la zona.

1 de 10 | El agua acumulada complicó la circulación en las inmediaciones de la Escuela Primaria N° 11 de Río Gallegos. FOTO: LEANDRO FRANCO/LA OPINIÓN AUSTRAL. 2 de 10 | El agua acumulada complicó la circulación en las inmediaciones de la Escuela Primaria N° 11 de Río Gallegos. FOTO: LEANDRO FRANCO/LA OPINIÓN AUSTRAL. 3 de 10 | El barrio San Benito fue uno de los sectores más afectados por las lluvias, con calles completamente anegadas. FOTO: JOSÉ SILVA/LA OPINIÓN AUSTRAL. 4 de 10 | El barrio San Benito fue uno de los sectores más afectados por las lluvias, con calles completamente anegadas. FOTO: JOSÉ SILVA/LA OPINIÓN AUSTRAL. 5 de 10 | El barrio San Benito fue uno de los sectores más afectados por las lluvias, con calles completamente anegadas. FOTO: JOSÉ SILVA/LA OPINIÓN AUSTRAL. 6 de 10 | El barrio San Benito fue uno de los sectores más afectados por las lluvias, con calles completamente anegadas. FOTO: JOSÉ SILVA/LA OPINIÓN AUSTRAL. 7 de 10 | El barrio San Benito fue uno de los sectores más afectados por las lluvias, con calles completamente anegadas. FOTO: JOSÉ SILVA/LA OPINIÓN AUSTRAL. 8 de 10 | El barrio San Benito fue uno de los sectores más afectados por las lluvias, con calles completamente anegadas. FOTO: JOSÉ SILVA/LA OPINIÓN AUSTRAL. 9 de 10 | El barrio San Benito fue uno de los sectores más afectados por las lluvias, con calles completamente anegadas. FOTO: JOSÉ SILVA/LA OPINIÓN AUSTRAL. 10 de 10 | El barrio San Benito fue uno de los sectores más afectados por las lluvias, con calles completamente anegadas. FOTO: JOSÉ SILVA/LA OPINIÓN AUSTRAL.

Además, un vecino del barrio Los Cauquenes informó a La Opinión Austral que, a raíz de las inundaciones, desde las primeras horas del día se produjeron interrupciones en el servicio eléctrico. También señaló que personal de Servicios Públicos Sociedad del Estado (SPSE) trabaja para solucionar el inconveniente.

1 de 2 | Vecinos del barrio Los Cauquenes reportaron interrupciones en el suministro eléctrico. FOTO: LA OPINIÓN AUSTRAL. 2 de 2 | Vecinos del barrio Los Cauquenes reportaron interrupciones en el suministro eléctrico. FOTO: LA OPINIÓN AUSTRAL.

De acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), las condiciones inestables continuarán durante la jornada, con una probabilidad de lluvias aisladas de entre el 40% y el 70% tanto para la tarde como para la noche.