Esta semana, a partir de un trend viral en redes sociales, usuarios le preguntan a la inteligencia artificial qué haría si fuera humana por un día. En ese contexto, al medio periodístico El Día de La Plata se le ocurrió realizar una adaptación: imaginar qué diría la ciudad de La Plata si pudiera hablar. Mientras que a La Opinión Austral qué diría la ciudad de Río Gallegos pudiera hablar.

La inteligencia artificial consultada fue Chat GPT, pero vale el ejercicio con cualquier otra. Ante la inquietud, si la ciudad de Río Gallegos pudiera hablar, respondió que quizás se definiría como un territorio marcado por el viento, la historia y el horizonte abierto. Capital de la provincia de Santa Cruz y puerta de entrada al extremo sur de la Patagonia, la ciudad construyó su identidad entre inviernos largos, veranos breves y el constante soplar del aire austral.

“Soy la puerta sur de la Patagonia. Muchos me llaman fría, pero mi viento no es distancia: es carácter”, podría decir la ciudad en un relato que sintetiza el sentir de quienes la habitan. En sus paisajes abiertos, donde el cielo parece imponerse sobre la tierra, la inmensidad forma parte de la vida cotidiana. “Aquí el cielo es inmenso, y quien aprende a mirarlo, aprende a quedarse”, sostuvo.

La IA remarcó que la historia de Río Gallegos está profundamente ligada al estuario que la rodea. Nacida junto a la ría, donde el río se encuentra con el mar, la ciudad creció como punto de encuentro para trabajadores, pioneros y migrantes que llegaron desde distintos lugares en busca de oportunidades. Sus calles conservan huellas de ese pasado ligado a las estancias, al trabajo y a los proyectos que encontraron en el sur un lugar donde echar raíces. “Aquí el cielo es inmenso, y quien aprende a mirarlo, aprende a quedarse”.

“Crecí abrazada por la ría”, diría la ciudad, recordando también su vínculo con la naturaleza. El estuario no solo define su geografía, sino también su identidad como refugio de aves migratorias y espacio de contemplación para quienes buscan tranquilidad y silencio.

También remarcó que a pocos kilómetros, en Cabo Vírgenes, la presencia de colonias de pingüinos refuerza la idea de que la vida florece incluso en los paisajes más australes. Ese punto también marca simbólicamente el inicio de la mítica Ruta Nacional 40, que conecta el sur con el norte del país y convierte a la ciudad en un punto de partida tanto geográfico como simbólico.

Río Gallegos es, para muchos, un destino que requiere tiempo y paciencia. “Quien me entiende, me ama. Quien se queda, aprende que la belleza no siempre grita: a veces susurra entre ráfagas”, podría resumir la ciudad en una frase que refleja el vínculo profundo entre el entorno y sus habitantes.

Entre mates calientes en invierno, noches extensas y una comunidad que se reconoce cercana, la capital santacruceña mantiene una identidad marcada por la resiliencia y el sentido de pertenencia. Tal vez por eso, si pudiera hablar, la ciudad diría: “No me mires rápido. Camíname despacio. El viento te va a enseñar lo que yo guardo”.

Y vos ¿Qué pensás que diría Río Gallegos?