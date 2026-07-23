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La espera terminó para Jazmín Candela Dose. La joven de 22 años oriunda de Río Gallegos ingresó a cirugía luego de que llegara el corazón que esperaba para el trasplante, según confirmó su hermana Camila Dose a través de sus redes sociales.

“Llegó el corazón para Jazmín. Ya está en cirugía, es larga. Estamos afuera esperándola con mucha fe y fuerza. Gracias a todos”, escribió Camila en un mensaje que rápidamente comenzó a difundirse entre familiares, amigos y vecinos de la comunidad santacruceña.

La noticia genera emoción y esperanza luego de días de profunda preocupación, en los que Río Gallegos se unió en cadenas de oración por la salud de la joven.

Jazmín había sido incorporada a la lista de espera de emergencia para un trasplante cardíaco tras ser diagnosticada con miocarditis, una inflamación del músculo del corazón que afecta su capacidad para bombear sangre de manera adecuada. Debido a la gravedad de su cuadro, su familia y allegados habían iniciado pedidos de acompañamiento y oración para que pudiera aparecer un donante compatible.

La convocatoria había sido impulsada por exalumnas de María Auxiliadora Río Gallegos, institución de la que Jazmín egresó en la promoción 2021. Desde allí habían invitado a la comunidad a acompañarla espiritualmente y pedir por su recuperación.

Durante estos días, numerosos vecinos, instituciones y personas cercanas expresaron su apoyo a la familia Dose, manteniendo la esperanza de que llegara el trasplante que finalmente se concretó.

Ahora, mientras Jazmín atraviesa una extensa cirugía, sus seres queridos permanecen a la espera con fe y acompañamiento, atentos a la evolución del procedimiento.