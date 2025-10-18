Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Entre risas, aplausos y abrazos, los adultos mayores del “Zumalacarregui” celebraron este viernes los 45 años de la residencia que se ha convertido en su hogar.

La jornada fue una verdadera fiesta donde la música, el movimiento y los recuerdos se mezclaron con el orgullo de ser parte de una historia colectiva de afecto y cuidado.

Desde hace más de cuatro décadas, la institución acompaña a generaciones de santacruceños en su etapa de vejez, apostando a una mirada que reconoce sus derechos, su autonomía y su rol activo dentro de la comunidad.

Baile, música y emociones compartidas

Durante el festejo, los residentes fueron los protagonistas de las distintas propuestas artísticas. El escenario se llenó de color con “Baila el Zuma”, una puesta en escena donde interpretaron chacareras, milongas y la pieza “Azúcar, pimienta y sal”, transmitiendo alegría y energía a todos los presentes.

La jornada también contó con la presentación musical de Darío Anaquín e hijo, una muestra del taller de pilates a cargo de Sandra Garay, y una coreografía grupal guiada por el instructor Alexis Dos Santos Herrera. El cierre fue a pura emoción, con el tradicional “Feliz cumpleaños” y una matinée de baile que unió generaciones.

Un equipo que acompaña cada paso

La directora del hogar, Elodia Mazo, destacó el compromiso de quienes trabajan día a día para garantizar una vejez activa y plena.

“Agradezco a todo el equipo por su dedicación y por brindar tanto afecto a cada residente. Este festejo es una muestra de lo que logramos juntos: que nuestros adultos mayores se sientan queridos y acompañados”, expresó.

El encuentro contó además con la presencia del secretario de Estado de Niñez, Adolescencia y Familia, Luis Quiroga; la subsecretaria de Protección Integral de Niñez y Adolescencia, Verónica Pérez; y la directora de Dispositivos, María Alejandrina Pérez, quienes participaron de la celebración junto al Centro de Día “Recuerdos Compartidos”.

Políticas de cuidado con mirada humana

El secretario Luis Quiroga subrayó la importancia de promover espacios de recreación y bienestar que fortalezcan el vínculo social y emocional de los adultos mayores. “Estas actividades reflejan una política pública que busca garantizar no solo la atención, sino también la alegría y la calidad de vida. Queremos que cada persona mayor se sienta parte activa de la comunidad”, señaló.

El aniversario número 45 de la Residencia “Zumalacarregui” no solo fue un festejo institucional: fue una jornada donde la emoción, la empatía y el encuentro pusieron en el centro a quienes más saben de la vida, recordando que envejecer también es celebrar.

1 de 9 | Adultos mayores celebrando el nuevo aniversario. 2 de 9 | Una tarde llena de alegría y complicidad. 3 de 9 | Marta y Ruben, una de las parejas de tango más conocidas de la ciudad realizaron una presentación. 4 de 9 | Un nuevo aniversario de la residencia Zumalacárregui muy especial. 5 de 9 | Adultos mayores disfrutando la jornada. 6 de 9 | Durante el encuentro estuvieron presentes el secretario de Estado de Niñez, Adolescencia y Familia, Luis Quiroga; la subsecretaria de Protección Integral de Niñez y Adolescencia, Verónica Pérez; y la directora de Dispositivos, María Alejandrina Pérez. 7 de 9 | Felicidad, acompañamiento y emoción. 8 de 9 | La Residencia de Larga Estadía para Adultos Mayores “Dr. Braulio Zumalacarregui” celebró su 45° aniversario con una jornada llena de emoción, música y baile, donde los residentes fueron los grandes protagonistas. 9 de 9 |