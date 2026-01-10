La historia de amor de Luis “Lucho” González y Vanesa García Carbone sumó un capítulo muy especial.

El músico de Río Gallegos, que deslumbró en La Voz Argentina, y la criminóloga con pasado en el espectáculo se casaron este sábado por iglesia en la capital santacruceña, a doce años de su boda civil.

Un día antes de este momento tan esperado, “Lucho” compartió su emoción a través de sus historias de Instagram.

En un video, el artista expresó: “Me caso por iglesia, con Vane, con mi mujer, con el amor de mi vida. Estoy muy contento”.

Además, remarcó que “es el día que estuvimos esperando, para lo que vinimos acá y estamos hace tantos días también. Más allá de los shows, de ver a la familia, lo más importante era el 10 de enero. Así que va a ser un gran día”.

Para cerrar su mensaje, agregó: “Les mando un beso grande y gracias a todos los que me bancaron estos días acá y me fueron a ver cantar. Me quedé con ganas de una fechita más y ya voy a volver en lo pronto”.