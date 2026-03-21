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El viernes 20 de marzo a las 17:00 se inauguró en la biblioteca Provincial Juan Hilarión Lenzi, ubicada en el Complejo Cultural Santa Cruz, la muestra “Memorias en imágenes a 50 años del golpe militar”dónde se exhiben libros que fueron prohibidos durante ese periodo y material de la época.

Marcela Álvarez la directora de la Biblioteca Provincial Juan Hilarión Lenzi comentó a radio LU12 AM680 que el proyecto inició con la ayuda del periodista Ricardo Villagra al aportarle imágenes de los desaparecidos de Santa Cruz, asimismo la imprenta oficial cooperó con la institución al imprimirle gran parte de las fotografías. Dicho material, también fue complementado con libros que fueron prohibidos e imágenes la época.

“Tenemos libros prohibidos y también libros que hablan de la dictadura, así que el que se quiera acercar puede hacerlo hasta la otra semana” contó Marcela Álvarez. La muestra podrá visitarse de lunes a viernes, en el horario de 08:00 a 18:00 y permanecerá abierta hasta el viernes 27.

Dentro de la institución se encuentra personal capacitado para guiar a quién quiera visitar el lugar. Actualmente, la biblioteca cuenta con material de escritores Patagónicos lo que lleva a visitas de turistas dentro del Centro Cultural, donde se les muestra los diarios de aquellos años. El público interesado no solo son adultos, sino que también jóvenes universitarios que se acercan para buscar información precisó la directora.

Esta iniciativa, también propone que los jóvenes puedan aprender sobre su historia mediante libros, material audiovisual y actividades generadas por la biblioteca. Además, se han realizado visitas guiadas específicas para instituciones educativas.”Tenemos el privilegio de tener chicos que todavía les gusta la lectura. Hemos hecho muchas actividades para que conozcan las nuevas generaciones esta biblioteca provincial” comentó la directora.

Esta propuesta busca la reflexión de la comunidad ante la censura y prohibición de libros, y demostrar cómo tuvo un gran impacto en el acceso a la información y producción literaria.