Este lunes 2 de marzo, el streaming de Fuera del Aire abrió su semana con una invitada especial en la Tercera Silla: Margarita Ortega, artista tradicional y digital radicada en Río Gallegos. Con apenas 23 años, la joven compartió su recorrido creativo y cómo logró insertarse en el mercado internacional desde el sur del país.

“Soy artista tradicional y digital, trabajo con redes con clientes en el exterior, me dedico al arte y soy creadora de vtubers y streamers”, explicó durante la transmisión. Los vtubers —abreviatura de “virtual youtubers”— son creadores de contenido que utilizan un avatar digital animado en lugar de mostrar su rostro real. Estos personajes, diseñados e ilustrados por artistas como Margarita, se utilizan para hacer streaming en plataformas digitales, jugar videojuegos, interactuar con audiencias o generar contenido audiovisual con identidad propia.

Margarita Ortega junto a Dalma Vidal y Candela Márquez en los estudios de Fuera del AIre. Foto: Leandro Franco/La Opinión Austral

Ortega llegó a Río Gallegos junto a su familia cuando tenía 8 años y cursó sus estudios en el Polivalente de Arte, institución de la que egresó. Sin embargo, su vínculo con el dibujo comenzó mucho antes. Durante el programa recordó que su primera herramienta digital fue una tablet que encontró descartada en la basura y que aún funcionaba. Con ese dispositivo comenzó a experimentar con ilustraciones digitales. Más tarde, ahorrando de a poco, pudo adquirir una tablet de mejor calidad y profesionalizar su trabajo.

También relató que su primera computadora fue una notebook del programa Conectar Igualdad, con la que realizó sus primeros encargos para clientes del exterior. Sus servicios comenzaron a difundirse a través de un grupo de Facebook, donde ofrecía ilustraciones y diseños personalizados. Desde allí, su trabajo empezó a cruzar fronteras.

La participación de Margarita Ortega en la Tercera Silla volvió a poner en agenda el talento joven de Río Gallegos y las nuevas formas de trabajo vinculadas a la economía digital, un fenómeno que crece incluso desde los rincones más australes del país.