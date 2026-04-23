Con 36 años, nacida en Río Gallegos, Paredes (MP 4054) compartió su recorrido profesional, desde sus estudios en la Universidad Nacional de La Plata hasta su regreso a Santa Cruz en 2023 para volver a radicarse en su ciudad natal.

Durante la entrevista, la especialista recordó que se recibió en 2015 y que, durante su formación, encontró en la ginecoobstetricia una especialidad que reunía todo lo que le apasionaba: clínica, cirugía, endocrinología y el vínculo humano con las pacientes. “No había nada que contenga todo salvo gineco”, expresó al contar cómo eligió su residencia.

Uno de los momentos más emotivos llegó cuando habló del impacto que tuvo presenciar un parto por primera vez. “Ver que un ser humano llega al mundo es muy movilizante”, sostuvo, al destacar que acompañar a las mujeres en ese momento “es hermoso”.

La importancia de los controles ginecológicos

Paredes hizo especial hincapié en la prevención y remarcó que los chequeos ginecológicos no deben postergarse. Explicó que muchos diagnósticos pueden detectarse de manera temprana si existen controles periódicos, y subrayó la necesidad de naturalizar las consultas, derribar tabúes y generar espacios de conversación, especialmente con adolescentes y jóvenes.

FOTO: JOSÉ SILVA / LA OPINIÓN AUSTRAL.

En ese sentido, advirtió que hablar de salud ginecológica a tiempo puede marcar una diferencia concreta en la vida de las personas.

También se refirió a una de las facetas más complejas de la profesión: comunicar diagnósticos difíciles. “Dar malas noticias es de las peores partes del trabajo”, reconoció, al señalar que muchas veces incluso los propios profesionales no están completamente preparados para esos momentos.

“Hay que hablar con la juventud sobre estos temas”

Durante su paso por el programa, la médica remarcó que todavía persisten silencios e incomodidades alrededor de la salud sexual y reproductiva, y planteó la necesidad de acercar información clara a las nuevas generaciones.

Su mensaje apuntó a promover el acceso temprano a controles, consultas sin prejuicios y educación para tomar decisiones informadas sobre el propio cuerpo.

La participación de María Coralia Paredes se dio en la tercera silla de Fuera del Aire, el programa conducido por Dalma Vidal junto a Candela Márquez, que se emite por YouTube y Twitch de La Opinión Austral y se retransmite por la FM Láser 92.9 de Río Gallegos, donde cada semana la tercera silla suma historias, testimonios y voces que invitan a pensar la realidad desde distintas miradas.