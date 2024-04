La responsable de la Agencia de Seguridad Vial de la provincia, María Sanz, se mostró en desacuerdo con realizar una audiencia pública para analizar la posibilidad de poner semáforos en la Autovía 17 de octubre de Río Gallegos. Cabe recordar que, a través de un proyecto de Resolución, la concejala Daniela D´Amico propuso la realización de una Audiencia Pública para tratar la problemática de circulación en la Autovía de Río Gallegos y evaluar una posible semaforización.

“La audiencia pública es una de las herramientas constitucionales que nosotros tenemos y hemos propuesto que, por lo menos entre la fecha del 10 y 11 de junio, que va a ser una fecha en la que no haya sesión, se pueda trabajar en una propuesta justamente para que podamos debatir como sociedad qué es lo que vamos a hacer con lo que es la Autovía 17 de Octubre”, había dicho D’Amico a La Opinión Austral.

Entrevistada en Radio LU12 AM680, María Sanz indicó este jueves que era una acción que debía ser tomada por los responsables del Ejecutivo y que no era la gente la que tenía que opinar sino los profesionales avezados en esa materia.

“Ese tipo de cosas no se consulta con la gente, se consulta con especialistas, con todos los equipos que deben decidir si se ponen o no se ponen”, manifestó la funcionaria al tiempo que señaló: “Si le preguntan a la gente va a decir que sí” y fue categórica: “Me parece un uso tribunero de lo que es la seguridad vial, me parece un espanto“.

E insistió: “Hay cosas que no se preguntan, como cuando hay que hacer una escuela, una comisaría o un cuartel de bomberos; hay cosas que hay que hacerlas, es una responsabilidad del Estado; hacelo o no lo hagas”, subrayó.