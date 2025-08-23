Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El intendente Pablo Grasso, junto a la secretaria de gobierno, Sara Delgado participaron de la jornada de exámenes prácticos para jóvenes que buscan obtener su primera licencia de conducir en el marco del programa “Mi Primera licencia”, impulsado por la Municipalidad de Río Gallegos.

El director de Tránsito, Paulo Ortiz, destacó que “en esta primera tanda hubo un grupo de más de 500 jóvenes que ya atravesaron módulos de ciudadanía activa, charlas de género, de protección civil, de primeros auxilios y de seguridad vial“.

El programa, que ya va por su tercera edición, recibió más de mil inscripciones en su convocatoria inicial. Según Ortiz, el nivel de compromiso fue muy alto: “Estamos muy contentos porque la participación fue elevada. En la parte teórica tuvimos un porcentaje de aprobación muy alto, lo que demuestra que los chicos se prepararon seriamente”.

Además, añadió que en los exámenes prácticos que comenzaron en el autódromo: “Comprobamos las habilidades conductivas y vemos reflejado lo aprendido. Aunque el nerviosismo está presente, una vez que lo logran, las caras de felicidad lo dicen todo”.

Ortiz remarcó que este tipo de iniciativas buscan no facilitar el acceso a la licencia de conducir e inculcar responsabilidad. “Queremos que entiendan que dejan de ser adolescentes para convertirse en adultos responsables en materia vial. El Estado presente es clave en este proceso”, subrayó.