130 alumnos y alumnas desde 4to grado hasta 5to y 6to Año de Colegios Secundarios y Escuelas Industriales de Santa Cruz, rindieron este viernes un examen que se desarrolló durante tres horas en el marco de la etapa provincial de las XXI Olimpiadas de Matemáticas, organizadas por la Universidad Nacional de la Patagonia Austral (UNPA) y la Olimpiada Matemática Argentina (OMA).

En Río Gallegos, una veintena de alumnos y alumnas rindieron exámenes en las instalaciones del Campus Universitario de la UNPA-UARG. En tanto que se preveía la presencia de 40 estudiantes de Caleta Olivia y de otras ciudades de la zona norte en la UACO, 30 en la sede de Río Turbio y 26 en el CUNEC.

Al respecto, Mónica Paulette, referente de la Zona Sur-Centro, manifestó a La Opinión Austral: “Esta es la tercera etapa, tuvimos dos instancias anteriores que no fueron eliminatorias, en las dos se juntaron puntajes y los que fueron seleccionados, que debían tener más de cuatro puntos, están presentes para poder rendir esta etapa provincial”.

Este sábado, la actividad iniciará a las 09:00 en la Sala de Conferencias “Ana María Ibarroule”, con la puesta en común de los problemas presentados para los Niveles Menor y Mayor y a las 11:00 se llevará a cabo la ceremonia de premiación, también en modalidad híbrida, en la que se conocerán los campeones provinciales de cada nivel.

Asimismo, destacó el interés de niños, niñas y adolescentes en el certamen. “Hemos tenido más de 600 inscriptos”, señaló al tiempo que dio a conocer y destacó que “hay delegados en cada una de las localidades y todo lo hacen Ad honorem”.

Por último, Paulette valoró los logros santacruceños en la etapa nacional: “Tuvimos buenos representantes, hubo dos menciones de honor”.