Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Mauro Fernando Narváez (26) es graduado de Ingeniería Electromecánica de la Facultad Regional Santa Cruz de la Universidad Tecnológica Nacional (FRSC-UTN) y este viernes recibirá el premio “Ing. Isidoro Marín” a egresados sobresalientes que entrega la Academia Nacional de Ingeniería.

Los premios tienen por objeto reconocer “a quienes se hayan destacado por su capacidad y dedicación al estudio durante su carrera universitaria, alcanzando un nivel sobresaliente de capacitación científico-técnica reconocida por su universidad y por la academia”.

Mauro es el hijo del medio de cinco hermanos y el primer ingeniero de la familia.

“Arranqué a estudiar en el Industrial N° 4, con la misma formación, técnico electromecánico, y por consiguiente seguí en la facultad. Es el ámbito que me gusta y que estudié durante la mayor parte de mi vida“, contó el profesional riogalleguense a La Opinión Austral sobre su interés en el área.

Durante los cinco años que propone el plan de estudios de la carrera, explica, “vemos la parte eléctrica, redes de distribución, de alta tensión y también vemos la parte mecánica, no tanto enfocada a lo automotriz, sino a la mecánica en general, mecánica industrial”.

Vida universitaria

Mauro cursó la carrera con el apoyo de la Beca 60 años, mediante la cual, en el marco del 60° aniversario de Santa Cruz y el Acuerdo Social Santacruceño, el Gobierno provincial impulsaba “políticas públicas destinadas a jóvenes que estudien carreras prioritarias para la provincia, y que una vez finalizados sus estudios retornen como profesionales a sumarse a construir el futuro de Santa Cruz”.

Consultado sobre su transcurrir durante la cursada, repasó: “Los primeros tres años promocioné todas las materias. El primer año es el más complicado porque uno se adentra en las materias más grandes y más abarcativas, como análisis matemático y álgebra, esas fueron las más complicadas. En el último año lo que es máquinas eléctricas es de las materias más pesadas, fue un gran desafío”.

El 22 de agosto de 2023, Mauro rindió la última materia junto a Jorge Alejandro Revello y Maximiliano Exequiel Curuchet.

Después del último final, junto a Jorge y Maximiliano.

“Si bien me recibí con ellos dos, formamos un grupo de estudio de cinco alumnos en primer año y con Ángel y Juan estudiamos casi toda la carrera en la madrugada, gracias a la facultad que nos abría las puertas, nos quedábamos hasta tarde las 04:00 o 05:00 estudiando. Es el esfuerzo que conlleva la carrera“.

El día del último final, contó: “Estaba muy tenso, la noche anterior no podía dormir, no pude descansar bien. Si bien ya no estaba estudiando porque ya habíamos estudiado toda la semana anterior, el último día era como un ritual, nos dedicábamos a descansar. Estaba con muchos nervios, pero por suerte salió todo bien”.

Reconocimiento

El ingeniero fue notificado del premio mediante correo electrónico de la Academia Nacional de Ingeniería. “Estoy muy contento por la convocatoria de Buenos Aires. Sinceramente, no esperaba al premio“, manifestó.

Es de destacar que no es el primero de los graduados de la UTN-FRSC que lo recibe, ya que con él nueve profesionales en total han recibido este reconocimiento. El premio, que tiene un reglamento, se entrega de manera anual, luego de que un jurado ha evaluado a los candidatos/as.

Hace dos semanas, cuando La Opinión Austral adelantó que Mauro recibiría el premio “Ing. Isidoro Marín”, la publicación desbordó de reacciones y comentarios felicitando su logro.

“Me enteré de la repercusión en las redes, estaba trabajando en el campo y cuando me desperté al día siguiente, vi todo”, comentó el profesional que desde principio de año trabaja en Cerro Moro, en el área de Mantenimiento y Confiabilidad de Plantas de Proceso.

“Es un gran orgullo (recibir el premio), tanto para mí como para mi familia, estamos todos muy contentos. Es la primera generación de profesionales, estoy muy contento y muy orgulloso”, expresó.

En septiembre, recibiendo su título.

Para Mauro, haber podido estudiar en la universidad “es un privilegio” y agregó que “ahora están estudiando mis hermanos Macarena, Ángel y Araceli, ellos están siguiendo los pasos en distintas carreras en la UTN, estudiando a pleno”.

El santacruceño recibirá el premio este 6 de diciembre, el mismo día de su cumpleaños, en Buenos Aires.

PREMIADOS DE LA UTN – FRSC CON EL PREMIO “ING. ISIDORO MARÍN”

2024. Mauro Narváez

2023. Matías Muñoz

2022. Florencia Turner

2021. Camila Villagrán

2020. Diego Alvarado

2019. Patricio Audisio

2018. Kemel Hallar

2017. Macarena Triviño

2016. Claudio Martín