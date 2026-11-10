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Este miércoles 11 de noviembre, en Río Gallegos, se inaugura la Biblioteca Osvaldo Bayer, un proyecto colectivo que busca arraigar el conocimiento y defender la identidad regional frente al olvido.

La iniciativa, impulsada por la secretaría gremial de ATE y sumada recientemente a los gremios que integran la CTA, materializa un viejo anhelo de los trabajadores locales. “Este es un proyecto que venimos trabajando hace muchos años con varios compañeros, como la secretaría gremial también, el compañero Gustavo Saldivia y otros compañeros y compañeras también, donde nosotros siempre fue el objetivo armar nuestra biblioteca”, explicó El el secretario de Derechos Humanos de ATE Santa Cruz, Gustavo Subiabre en diálogo con LU12 AM680.

La elección del nombre no es casual ni decorativa, sino un acto deliberado de justicia historiográfica con quien supo rescatar del silencio uno de los capítulos más oscuros de la Patagonia. “La idea siempre fue de nosotros reivindicar la lucha que bien contó el compañero querido Osvaldo Bayer, que es la Patagonia Rebelde y más de 1.500 obreros fusilados”, sentenció el referente gremial, al subrayar que sin la pluma y la valentía del recordado historiador y periodista, gran parte de los crímenes cometidos contra los peones rurales en 1920 y 1921 habrían quedado sepultados bajo tierra patagónica.

Lejos de constituirse como un mero depósito de volúmenes antiguos, la biblioteca funcionará como un bastión de resistencia cultural organizado en cuatro ejes temáticos fundamentales para comprender el pulso histórico y político de la región. Subiabre detalló que el acervo bibliográfico estará sostenido por donaciones de toda la sociedad y abordará “la Patagonia Rebelde, lo que sucedió acá en las huelgas del 20 y del 21, después sería la gesta sobre Malvinas, así como defendemos también nosotros las empresas nacionales”.

A su vez, el espacio contemplará la trayectoria de la cuenca carbonífera al incluir “la lucha histórica de nuestros compañeros mineros de Río Turbio con las empresas nacionales como YCF y hoy es YCRT”. Por último, la temática de derechos humanos ocupará un lugar central para reivindicar el camino trazado por las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo.

Para los impulsores del proyecto, abrir las puertas de un centro de lectura en los tiempos que corren representa una declaración de principios frente a los discursos que relativizan el pasado o ponen en tela de juicio conquistas sociales que se creían consolidadas. Al respecto, Subiabre marcó que “para nosotros uno de los objetivos es justamente saber lo que son los libros, la fuerza que tiene un libro. Más en la historia acá en nuestro país que hasta en la última dictadura militar se prohibía el libro y lo mandaban a quemar”.

Esteban Bayer.

En esa misma línea, remarcó que el gremio no se limita exclusivamente a la pulseada paritaria o al reclamo salarial cotidiano, sino que asume un rol activo en la construcción comunitaria. “No solamente hoy está ATE para ir a reclamar las paritarias, que seguro estábamos fuertes peleando justamente hoy los compañeros y las compañeras en esas mesas, sino que también estamos para esto, para reivindicar estas luchas y que sean nuestras banderas de lucha que hoy llevamos nosotros en cada reclamo”, disparó.

La inauguración, prevista para este miércoles a las 20 horas en la sede gremial de la calle Alfonsín 146, contará con la participación especial de Esteban Bayer, hijo del recordado historiador, cuyo respaldo anímico y presencial fue clave para coronar la empresa. “El querido compañero Esteban es un compañero que nosotros pertenecemos también a las mesas de las huelgas patagónicas a partir del 2018… De tal palo tal astilla, así que cuando le comentamos el proyecto le encantó, él pone toda su voluntad”, destacó Subiabre reconociendo que concretar la apertura requirió un esfuerzo titánico en un escenario socioeconómico sumamente adverso. “Hoy estamos preocupados que no llegamos a fin de mes, estamos preocupados que tenemos la heladera vacía, pero también tenemos este espíritu de lucha que sabemos en qué tierra nos encontramos y dónde pertenecemos”, advirtió con crudeza.

El evento inaugural no se limitará al corte de cintas, sino que se transformará en una celebración popular con intervenciones artísticas, además de relatos y memorias compartidas entre vecinos. Con la coordinación de la bibliotecaria Carla Bochetto, el espacio proyecta trascender la lectura tradicional.