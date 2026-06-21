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La Escuela Provincial Primaria N° 78 “Soldado José Honorio Ortega” de Río Gallegos realizó un homenaje al veterano de guerra de Malvinas, Fernando Alturria.

Sonia Cárcamo y José Ortega, junto a Fernando Alturria. Foto: José Silva/La Opinión Austral

La idea surgió en 2025 mediante un pedido especial de Sonia Cárcamo, madre del soldado Ortega. “Fernando tenía una relación muy estrecha con ellos, él decía que eran sus segundos padres y Sonia queria a ‘Fer’ como un hijo”, manifestó Mariana Fernández, docente de la EPP N°78, a La Opinión Austral.

“Para nosotros como comunidad educativa, Fernando es muy importante ya que fue nuestro asesor y compañero, desde hace muchísimos años, acompañó el proyecto institucional ‘La vida de un héroe’, y nos enseñó la importancia de enseñar Malvinas y la historia de José”, explicó.

“Nos enseñó la importancia de enseñar Malvinas y la historia de José”. MARIANA FERNÁNDEZ, DOCENTE

En 2025, Alturria visitó la escuela y charló con los alumnos de 4to grado antes de la promesa de lealtad a la bandera. “Ahí, estuvo firme el 23 de junio tomándoles la promesa como les había prometido. Como escuela, hemos pasado miles de momentos maravillosos junto a él, muchos alumnos, ya grandes, recuerdan sus charlas“, contó.

Casi un mes después, el 26 de julio de 2025, el veterano de guerra de Malvinas, falleció.

En la Escuela Primaria N° 78 dispusieron un mural.

De esta manera, cuando inició el Ciclo Lectivo 2026, junto al equipo directivo comenzaron a programar el homenaje.

“Fernando fue el guardián de la historia de José, ya que como sabemos todos, uno de sus objetivos es que el nombre de nuestro único santacruceño caído en Malvinas no quede en el olvido”, agregó la docente.

De esta manera, el día elegido para realizar el homenaje fue el 28 de mayo, fecha en la que se conmemora el aniversario de la caída en combate del soldado Ortega.

Durante el acto, se rindió homenaje a José Honorio Ortega y a Fernando Alturria. A la fotografía del único soldado santacruceño caído en combate se sumó la del veterano de guerra y se dispuso un mural con fotografías de la vida de ambos.

En la oportunidad, desde el establecimiento entregaron presentes a los papás de Ortega y a las hijas de Alturria. También asistieron exalumnos del establecimiento educativo que integraron el proyecto institucional.

Quién fue Fernando Alturria

Fernando Alturria tenía 19 años cuando era cabo del Regimiento de Infantería 12 de Mercedes, Corrientes, y fue convocado por el Ejército Argentino para participar de la guerra. Formó parte activa del despliegue en la Isla Soledad, donde protagonizó uno de los episodios más cruentos de la Guerra de Malvinas: el combate en Pradera del Ganso (Goose Green), en el estrecho de Darwin.

El 28 y 29 de mayo de 1982, Alturria y sus compañeros resistieron el avance de las fuerzas británicas en una batalla que duró más de 14 horas bajo intensos bombardeos de artillería y fuego cruzado. Fue una de las primeras ofensivas terrestres de los ingleses y significó un punto de inflexión en la guerra. Allí perdió la vida el soldado José Honorio Ortega, el único santacruceño caído en combate.