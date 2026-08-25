Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

“Mi vida está nuevamente en riesgo”. Con esa frase, Nadia Cid decidió hacer público un reclamo que, según explicó, intentó resolver por distintas vías antes de exponer su situación. La joven de Río Gallegos, que recibió un trasplante pulmonar, aseguró que desde julio espera la provisión de medicamentos de alto costo indispensables para evitar el rechazo de los órganos trasplantados y que durante agosto no obtuvo respuestas concretas de la Caja de Servicios Sociales (CSS) de Santa Cruz.

A través de una publicación, Cid relató que ya se había comunicado con la obra social, enviado mensajes y presentado una nota formal para solicitar la medicación. Sin embargo, ante la falta de una respuesta efectiva, optó por recurrir públicamente a las redes sociales para reclamar una solución urgente.

En su publicación Cid adjunto capturas de los mensajes con la atención de la CSS en WhatsApp y la falta de respuestas de la obra social santacruceña.

El pedido está relacionado con tres medicamentos que forman parte de su tratamiento inmunosupresor: tacrolimus de 1 miligramo, micofenolato de 360 miligramos y tacrolimus de 0,5 miligramos.

Se trata, según explicó la propia paciente, de medicamentos que no puede dejar de recibir. Después de un trasplante pulmonar, los inmunosupresores son fundamentales para disminuir la respuesta del sistema inmunitario contra los órganos trasplantados. Por eso, la continuidad del tratamiento constituye una cuestión central para preservar el trasplante.

“Sin esa medicación mi vida está nuevamente en riesgo”, escribió Cid, al advertir que la interrupción del tratamiento podría derivar en un rechazo de los pulmones que recibió.

La llegada de Nadia Cid a Río Gallegos en 2020, luego del trasplante bipulmonar.

La mujer aseguró además que le informaron que los medicamentos llegarían a una farmacia ubicada sobre calle 25 de Mayo. Con esa información, se acercó personalmente para intentar retirarlos, pero sostuvo que allí volvió a recibir la misma respuesta: debía esperar.

El problema, según remarcó, es que esa farmacia ya habría cerrado, por lo que la información recibida tampoco le permitió resolver la situación.

La paciente señaló que su reclamo no comenzó en las redes sociales. Por el contrario, explicó que previamente intentó encontrar respuestas mediante los canales habituales de atención de la obra social. “Me he acercado, he mandado mensajes y hasta presenté una nota”, relató Nadia.

La publicación, de ese modo, aparece como una última instancia frente a una situación que Cid describe como cada vez más urgente.

“Es el último medio que quería publicar y con vergüenza de exponer toda mi situación por segunda vez, pero no me queda otra”, manifestó Cid.

La nota enviada al presidente de la CSS, Gustavo Zapatero.

El planteo apunta directamente a las autoridades de la CSS y, en particular, al presidente de la obra social provincial, a quien pidió que tome intervención en su caso.

“Al señor Zapatero, presidente de la obra social CSS, por favor necesito que vea mi caso”, expresó.

Gustavo Zapatero, es el presidente de la Caja de Servicios Sociales desde julio de 2026.

Uno de los puntos que genera mayor preocupación en su relato es que asegura que le queda muy poca medicación y podría comprometer la continuidad de un tratamiento indispensable.

Cid también destacó que, desde que recibió el trasplante, su evolución había sido favorable y que no atravesó episodios de rechazo. “No he hecho rechazo porque vengo bien desde que me trasplanté”, sostuvo.

Precisamente por ese motivo, su pedido tiene un componente adicional: evitar que una interrupción en el suministro de los medicamentos termine afectando una evolución que hasta el momento había sido positiva.

“No quiero hacer rechazo por falta de los inmunosupresores”, advirtió.