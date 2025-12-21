Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Por Nochebuena y Navidad, este miércoles y jueves en parroquias y capillas de Río Gallegos se oficiarán misas.

Por Nochebuena en la Catedral “Nuestra Señora de Luján” la misa será a las 18:00 al igual que en la Parroquia Santuario María del Rosario, en la Capilla Ceferino Namuncura y en Jesús Misericordioso, la celebración será a las 19:00, y en las parroquias San Juan Bosco y Sagrado Corazón de Jesús, a las 19:30. En tanto que en la Iglesia San Benito se realizará a las 20:00.

Además, desde las 20:00, en la Iglesia San Benito, ubicada en calle 13 y 22, el obispo diocesano Ignacio Medina celebrará la misa. En la ocasión, invitan a llevar al “niño Jesús” para que sea bendecido.

Navidad

En tanto que la misa de Navidad, en la Capilla Nuestra Señora del Carmen y en la Iglesia San Jorge se realizará a las 11:00, en San Juan Bosco a las 19:30, y en la Parroquia Inmaculada Concepción y en Capilla Virgen del Valle tendrá lugar a las 20:00.