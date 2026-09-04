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Modas Amore cierra sus puertas después de 30 años de actividad y se suma a la lista de comercios que dejaron de funcionar en 2026. El tradicional local, ubicado en la Galería Centro, sobre la avenida Néstor Kirchner casi San Martín, atraviesa sus últimas semanas de atención al público con una liquidación de productos y la venta del mobiliario del comercio.

“Después de pasar un año peleándolo con todo lo que implica tener un comercio, decidimos cerrar porque ya no podemos más. No hay ventas y los gastos no se pueden sostener”, explicó Rosa Vargas, la propietaria a La Opinión Austral.

Durante los últimos meses, la familia mantuvo la esperanza de que la situación mejorara pero no ocurrió. “Sabemos que la gente está pasando un momento difícil, pero esperábamos que hubiera un cambio para poder sostenerlo un tiempo más”, señaló.

“No hay ventas y los gastos no se pueden sostener”, aseguró Rosa Vargas, propietaria de Modas Amore, dialogó con La Opinión Austral. FOTO: LEANDRO FRANCO/ LA OPINIÓN AUSTRAL

Una historia familiar detrás del comercio

El cierre de Modas Amore no representa solamente el final de un negocio. Para su propietaria, también significa el cierre de una etapa que estuvo marcada por décadas de trabajo y una relación cercana con sus clientes.

Vargas comenzó a trabajar en el local para sus anteriores propietarios, que tuvieron el negocio durante 23 años. Con el tiempo, tuvo la posibilidad de adquirir el fondo de comercio y continuar al frente del negocio.

Uno de los aspectos que más pesa a la hora de cerrar es el vínculo construido durante años con los clientes. “Tenemos mucha clientela que conocemos de toda la vida. Si bien hoy se compra mucho online, a la gente le gusta venir y probarse”, sostuvo.

Sin embargo, la combinación entre la caída de las ventas, los costos de mantener un local y el avance del comercio online terminó haciendo inviable la continuidad.

Durante septiembre, Modas Amore lleva adelante una liquidación por cierre, con promociones especiales para intentar vender la mayor cantidad posible de mercadería.

Además de la ropa, también se pondrán a la venta elementos utilizados durante años en el comercio, como mostradores y percheros.

FOTO: LEANDRO FRANCO/ LA OPINIÓN AUSTRAL

La intención es aprovechar las últimas semanas de actividad para recuperar parte de la inversión y cerrar definitivamente esta etapa comercial. “Vamos a vender todo lo que podamos y luego vamos a ver cómo seguimos”, concluyó.

El cierre de Modas Amore vuelve a poner en escena las dificultades que atraviesan los pequeños y medianos comercios y marca el final de una historia de 30 años en el comercio local.

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