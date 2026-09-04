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Modas Amore cierra sus puertas después de 30 años de actividad y se suma a la lista de comercios que dejaron de funcionar en 2026. El tradicional local, ubicado en la Galería Centro, sobre la avenida Néstor Kirchner casi San Martín, atraviesa sus últimas semanas de atención al público con una liquidación de productos y la venta del mobiliario del comercio.

“Después de pasar un año peleándolo con todo lo que implica tener un comercio, decidimos cerrar porque ya no podemos más. No hay ventas y los gastos no se pueden sostener”, explicó Rosa Vargas, la propietaria a La Opinión Austral.

Durante los últimos meses, la familia mantuvo la esperanza de que la situación mejorara pero no ocurrió. “Sabemos que la gente está pasando un momento difícil, pero esperábamos que hubiera un cambio para poder sostenerlo un tiempo más”, señaló.

“No hay ventas y los gastos no se pueden sostener”, aseguró Rosa Vargas, propietaria de Modas Amore, dialogó con La Opinión Austral. FOTO: LEANDRO FRANCO/ LA OPINIÓN AUSTRAL

Una historia familiar detrás del comercio

El cierre de Modas Amore no representa solamente el final de un negocio. Para su propietaria, también significa el cierre de una etapa que estuvo marcada por décadas de trabajo y una relación cercana con sus clientes.

Vargas comenzó a trabajar en el local para sus anteriores propietarios, que tuvieron el negocio durante 23 años. Con el tiempo, tuvo la posibilidad de adquirir el fondo de comercio y continuar al frente del negocio.