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El Grupo La Opinión Austral está en MODO MUNDIAL y comenzó a repartir sus premios entre sus lectores y seguidores: este miércoles, Pablo Marcelo Álvez, uno de los fieles oyentes de Radio LU12 AM680, ganó una camiseta de la selección argentina en el sorteo realizado en “La Mañana de LU12″.

¿Qué podés ganar?

Camisetas mundialistas, pelotas, álbumes y figuritas, cartas UNO edición Mundial, planchas de stickers, fixtures, kits para alentar a la Selección

¡Y un TELEVISOR DE 50 PULGADAS!

Para participar tenés que estar atento a todas nuestras redes sociales: Facebook, Instagram, YouTube, TikTok y X.

También seguí de cerca las publicaciones en la web y el tradicional diario.

Además, nuestros lectores más fieles también tienen su PREMIO ESPECIAL: buscá el cupón exclusivo en el diario papel y participá por un TV de 50”.

Muy pronto vamos a contar la modalidad de cada sorteo. Mientras tanto, seguí prendido a LU12 AM680 y FM Láser 92.9 para no perderte ninguna oportunidad.