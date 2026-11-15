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El obispo de la diócesis de Río Gallegos, monseñor Ignacio Medina, presidió este domingo su primera misa tras el encuentro con el papa León XIV, en el marco de la visita que el Sumo Pontífice realizó a la Argentina entre el 8 y el 11 de noviembre. Durante la celebración, en la Parroquia Santuario María del Rosario de San Nicolás, compartió ante una iglesia colmada algunas anécdotas de la experiencia vivida.

Uno de los momentos que despertó sonrisas entre los presentes fue cuando relató la invitación informal que le hizo al Papa para visitar la Patagonia.

a imagen del papa León XIV acompañó la celebración en la parroquia

“Le dije que, si quería, podía pegarse una vuelta por acá, que está bueno el cordero, el guanaco, la trucha. Me dijo que, si podía, iba a venir”, contó Medina, y aclaró: “Todo esto lo digo en serio, que se lo dije”.

Una gran cantidad de fieles acompañó la celebración

El obispo también recordó otro momento distendido del encuentro. “Me preguntaban si había estado compartiendo con alguien la mesa y cantando el tango que se hizo viral. Y sí, estuve ahí cantando el tango”, relató con humor y bromeó: “Hay una edad en la que podés escuchar y cantar tango, pero tenés que superar los 55. Es así”.

Al recordar la participación de los fieles en las actividades realizadas en Buenos Aires, mencionó a Rosita Díaz, animadora pastoral de la Parroquia Santuario María del Rosario de San Nicolás y referente de Pastoral Migratoria de la Diócesis de Río Gallegos, quien tuvo la oportunidad de estar presente en la misa y las actividades desarrolladas en el Monumento a los Españoles.

Más allá de las anécdotas, Medina destacó el significado espiritual y colectivo de la visita de León XIV y puso el acentó en la profunda huella que dejó en quienes pudieron presenciar las actividades. “Era participar con la alegría de este acontecimiento, del venir el pastor. El pastor de nuestro pueblo, el pastor de la Iglesia. Y eso nos emocionaba a todos y nos dejó el corazón lleno”, expresó.

“Vayan y anuncien”, el lema de la visita del papa León XIV, acompañado por su imagen en el cartel de bienvenida ubicado en la entrada de la parroquia.

La misa en Río Gallegos fue así una oportunidad para transmitir a los fieles parte de lo vivido durante el encuentro con el Pontífice y convocó a los fieles a dar gracias por su visita a la Argentina.