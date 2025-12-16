Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

A principios de diciembre, La Opinión Austral dio a conocer un grave caso de maltrato animal: un chulengo —cría de guanaco— permanecía atado, sin acceso a agua y en condiciones de tenencia inadecuadas dentro de una vivienda del barrio Municipal de Río Gallegos. El ejemplar fue rescatado por personal del Consejo Agrario Provincial, aunque perdió la vida este domingo luego de que una persona, sin conocimientos acerca de su alimentación, le diera alfalfa, lo que derivó en una intoxicación severa.

Cabe recordar que la familia que lo mantenía cautivo intentaba venderlo, una práctica que está prohibida por ley, dado que se trata de una especie de fauna silvestre nativa. La intervención se concretó tras una denuncia anónima que alertó sobre de la comercialización ilegal. El operativo se realizó de manera conjunta con el Ministerio de Seguridad, que aportó acompañamiento policial para garantizar el cumplimiento de la normativa y resguardar al personal interviniente.

Al momento del rescate, el chulenguito presentaba lesiones leves en las extremidades y signos evidentes de estrés, consecuencia del tiempo que permaneció atado y de la ausencia de condiciones básicas para su bienestar. Luego del procedimiento, fue trasladado a un centro habilitado, donde recibió atención veterinaria especializada y cuidados profesionales. Sin embargo, en diálogo con Radio LU12 AM680 Río Gallegos, la directora provincial de Áreas Protegidas y responsable a cargo de Fauna Silvestre del Consejo Agrario Provincial, Marisol Espino, confirmó su fallecimiento.

“Nosotros estuvimos dándole comida y atención veterinaria, pero alguien durante estos fines de semana largos, en los que hacíamos el monitoreo periódicamente, se metió a darle alfalfa… capaz con alguna buena intención o no sé. Lo que pasó fue que se intoxicó, porque es como darle un bistec a un bebé”, expresó con pesar. Además, explicó que un chulengo “necesita tomar leche y después va incorporando de a poco gramínea. No estaba preparado para la alfalfa”.

En ese sentido, señaló que se le suministraron grandes cantidades de esa planta: “Lo que hace es que lo hincha y le revienta el hígado. Entonces no sobrevivió”. Espino lamentó la pérdida y destacó que el animal “venía fuerte, estaba bien, corría, lo sacaban para pasear un poco durante las tardes cuando no había tanta gente, pero bueno, no prosperó”. A la vez, remarcó: “Nuestra comida no le hace bien a los animales. Hay que tener en cuenta que el animalismo es un término que se refiere a cuando nosotros le ponemos valores humanos a un animal, a humanizar al animal”.

A propósito, agregó: “Es como cuando ves un perrito con pañal; por más que se vea chistoso, la verdad es que el perrito seguramente no está muy feliz. Le ponemos todos estos valores a los animales que evolucionaron para estar en el lugar en donde están”. También mencionó el reciente avistamiento de un elefante marino que ingresó al río Gallegos, lo que generó preocupación entre vecinos. “Ellos entran a descansar y lo que hay que hacer es dejarlo. Después él solito regresa al agua, a su camino, y se va a seguir creciendo”, indicó.

Para cerrar, hizo hincapié en que “muchas veces lo único que tenemos que hacer es quedarnos a una distancia prudente y observar, y eso es más que suficiente. Asegurarse de no llevar perros ni mascotas, respetar su hábitat y entender que ellos van a vivir donde están porque es su casa: antes de que fuera la nuestra, fue suya”. De igual forma, recordó que ante cualquier situación problemática los vecinos deben comunicarse de inmediato con el Consejo Agrario Provincial, al número 2966 62-2457.

