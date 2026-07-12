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En las últimas horas, se conoció la triste noticia de la muerte del médico Juan Fiorino Nuncio, a la edad de 80 años.

Sus restos fueron velados este domingo en Cochería del Sur, sita en Ameghino 302 en la capital santacruceña.

Desde Cardioimagen, su director médico Mario Fernández, expresó su pesar.

“Fue un médico que dejó una huella imborrable en la medicina de Santa Cruz. Su compromiso con los pacientes, su calidad humana y su dedicación al ejercicio de la profesión constituyen un legado que permanecerá en la memoria de quienes tuvieron el privilegio de conocerlo y trabajar junto a él”, manifestó.

“Acompañamos con respeto y afecto a su familia, amigos, colegas y seres queridos en este momento de dolor. Que descanse en paz”, cerró.

La tristeza embargó a la comunidad toda y entre las condolencias estuvo la de la secretaria de Estado de Cultura, Silvia D’Andrea, quien compartió su experiencia personal.

“Este hombre me salvó la vida dos veces y me convenció de dar vida también, por eso mi hijo mayor se llama Lisandro Nuncio… Nunca te voy a olvidar”, expresó”.

“Siempre estuviste para mí y una p*ta neumonía no nos permitió vernos. Lo siento mucho. Te quiero Nuncio Juan Fiorino. QEPD”, cerró.

Las exequias se realizarán este lunes al mediodía en la necrópolis local, previo responso de cuerpo presente.