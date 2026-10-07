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“Milagros” se encontraba recibiendo atención veterinaria luego de haber sido arrojada desde un tercer piso de Río Gallegos, según la publicación que dio a conocer su caso. En los últimos días había movido las patas he intentado incorporarse, por lo que ya estaba previsto que comenzara con fisioterapia y rehabilitación.

Sin embargo, hace horas se dio a conocer la noticia inesperada de que había perdido la vida. A través del grupo “Mis amigos de cuatro patas” de Facebook dieron a conocer que en los últimos días el estado de la perrita se había complicado y finalmente había muerto.

Milagros pudo ser cuidada por varias personas antes de perder la vida.

En el mismo mensaje que relataron el desenlace agradecieron a Jessica, quien la cuidó desde el primer momento; a Mar, que la alojó en una guardería durante sus últimos días, y a la veterinaria Ari. También reconocieron a quienes colaboraron para cubrir los gastos de atención e insumos.

“Milagros” estuvo internada en una veterinaria.

La noticia generó numerosos mensajes de dolor y bronca en los comentarios. “Volá alto, bonita. Lo bueno es que te fuiste conociendo el amor y compasión humana, a pesar de lo que pasaste”, escribió una persona. Otros usuarios lamentaron el desenlace y pidieron que haya justicia: “Qué triste, pobre perrita, ¿en qué manos fue a caer?”, expresó otra.

Sobre la investigación del caso, desde el grupo que contaron la situación de “Milagros” dieron a conocer que hay denuncias en trámite y que varios vecinos prestaron declaración.